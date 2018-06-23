شرطة دبي تلبي أمنية طفل بركوب سيارة ماكلارين الفارهة

تنفيذا لتوجهات الدولة الرامية إلى إسعاد أفراد المجتمع وتوفير الرفاهية لهم، واستكمالا للعمليات التنموية والنهضوية التي تطلقها القيادة الرشيدة لينعم المواطنون والمقيمون بحياة كريمة يحظون فيها بالأمن والسعادة، وتعزيزا لأواصر التواصل بين الجمهور وأفراد الشرطة، بادرت القيادة العامة لشرطة دبي لتحقيق حلم طفل بركوب سيارة ماكلارين الفارهة إحدى دوريات شرطة دبي السياحية.

وأوضح المقدم الدكتور مبارك سعيد سالم بنواس الكتبي مدير إدارة الشرطة السياحية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية أن مجلة “Safety & Security” التي تصدر عن الإعلام الأمني، تلقت رسالة من الطفل سانيث سانثاسا البالغ من العمر 10 سنوات، والطالب في مدرسة جيمس وينشستر، يعرب فيها عن إعجابه بالمجلة ومتابعته لأعدادها الشهرية، ومدى امتنانه للدور الأمني والمجتمعي الذي تلعبه شرطة دبي لتعزيز الأمن والأمان في المجتمع، وحلمه بمرافقة أفراد الشرطة بسيارة ماكلارين الفارهة والتجول في شوارع إمارة دبي.

وأكد المقدم بنواس أن شرطة دبي حريصة على التفاعل مع أفراد الجمهور ومد جسور التواصل معهم وتعزيز دور شرطة دبي المجتمعي لاسيما وأنها تمثل أحد القيم الثلاث للهوية المؤسسية الجديدة لشرطة دبي وهي الأمن والتواصل والابتكار، مضيفا أن شرطة دبي طالما كانت رائدة في مبادراتها المجتمعية، وهي حريصة على تحقيق تطلعات حكومة دبي لخلق مجتمع سعيد ينعم بالأمن والأمان والحياة الكريمة المطمئنة.

بدوره، أعرب الطفل سانيث عن امتنانه لسرعة استجابة شرطة دبي للرسالة التي بعثها سانيث إلى المجلة، وتواصل شرطة دبي معه لتحقيق حلمه، مضيفا أنه نشأ وترعرع في إمارة دبي متابعا لكافة إنجازات شرطة دبي في حفظ الأمن والأمان والقبض على مرتكبي الجرائم، وتنفيذها لعدد كبير ومتنوع من المبادرات المجتمعية والفعاليات والأنشطة التي لاقت إعجاب وتفاعل الناس، وكان أكثر ما جذبه وأثار اهتمامه هو السيارات الفارهة للشرطة وخاصة ماكلارين.

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