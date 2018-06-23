الإمارات تدين التفجير الإرهابي الذي استهدف تجمعا جماهيريا لرئيس الوزراء الإثيوبي
أدانت دولة الامارات العربية المتحدة بأشد العبارات التفجير الارهابي الذي استهدف تجمعا جماهيريا للدكتور أبي أحمد رئيس الوزراء الاثيوبي في العاصمة أديس أبابا و أسفر عن سقوط عدد من الجرحى.
و قالت وزارة الخارجية و التعاون الدولي – في بيان اليوم – إن دولة الإمارات تدين هذا العمل الارهابي الإجرامي الجبان الذي يستهدف زعزعة أمن واستقرار إثيوبيا و يتنافى مع القيم و المبادئ الدينية والإنسانية.
و أكدت موقف الإمارات الثابت و الرافض لمختلف أشكال العنف و الإرهاب الذي يستهدف الجميع دون تمييز بين دين وعرق وأيا كان مصدره ومنطلقاته.. داعية المجتمع الدولي إلى التكاتف لمواجهة هذه الآفة الخطيرة و اجتثاثها من جذورها بما يكفل أمن العالم وسلامه.
و أعربت الوزارة في ختام بيانها عن تضامن دولة الإمارات مع إثيوبيا في مواجهة العنف و التطرف.. و تمنياتها للجرحى الشفاء العاجل.