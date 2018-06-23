الإمارات تدين بشدة التفجير الذي استهدف تجمعا انتخابيا جنوب زيمبابوي

بواسطة / بتاريخ 2018-06-23 في 10:51 م /
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أدانت دولة الامارات بشدة التفجير الإجرامي الذي استهدف تجمعا انتخابيا لرئيس زيمبابوي ايمرسون منانغاغوا اليوم في محافظة “بولاوايو” جنوب البلاد وادى الى سقوط عدد من الجرحى.

وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان إن دولة الإمارات تدين وتستنكر هذا العمل الارهابي الجبان الذي يستهدف زعزعة أمن واستقرار زيمبابوي عبر اللجوء إلى العنف.

وأكدت وقوف الإمارات وتضامنها مع زيمبابوي في مواجهة العنف ومحاولات تقويض الإستقرار.

وأعربت الوزارة عن حرصها على إستقرار هذا البلد الصديق وعن تمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل.

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