عودة نادي التعاون لدوري الدرجة الأولى بعد انسحاب “رأس الخيمة”

عقد مجلس إدارة اتحاد الكرة اجتماعه الدوري صباح اليوم، بمقر الاتحاد في دبي، برئاسة سعادة المهندس مروان بن غليطة، وبحضور أعضاء المجلس، وسعادة محمد عبدالله بن هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الكرة.

وتطرق اجتماع المجلس إلى البنود التي سيتم مناقشتها في الجمعية العمومية لاتحاد الكرة، والمقرر عقدها يوم الثلاثاء المقبل الموافق 26 يونيو، حيث سيشتمل جدول أعمال اجتماع الجمعية على المناداة على الحضور والتحقق من إكتمال النصاب القانوني للاجتماع، يليه التصديق على جدول الأعمال، ثم كلمة ترحيبية من رئيس اتحاد الكرة، كما سيتم تعيين ثلاثة أعضاء لمراجعة المحضر.

وكذلك سيتم التصديق على محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية رقم (2/2017)، والذي عقد يوم 16 يونيو من العام الماضي، على أن يعقبه عرض الحساب الختامي للاتحاد وتقرير مدققي الحسابات والمصادقة عليه، كما ستعتمد الجمعية العمومية التعديلات المقترحة على النظام الأساسي للاتحاد، وعلى لوائح أوضاع وإنتقالات اللاعبين، والانضباط، والاستئناف، وميثاق الشرف، واعتماد تعيين رئيس وأعضاء اللجان القضائية والهيئات التحكيمية، والانضمام إلى اتحاد جنوب غرب آسيا لكرة القدم

كما تناول اجتماع مجلس الإدارة، عودة نادي التعاون لمسابقة دوري الدرجة الأولى للموسم الرياضي الجديد 2018/2019، وإنسحاب نادي رأس الخيمة من البطولة نفسها، وتقرر بداية إنطلاق المسابقة يوم 5 أكتوبر القادم.

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