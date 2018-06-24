الطقس اليوم صحو بوجه عام مع رياح معتدلة السرعة على المناطق المكشوفة

بواسطة / بتاريخ 2018-06-24 في 7:00 ص /
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حالة الطقس

للفترة من الساعة 0800 يوم 24/ 06 /2018إلى الساعة 0800 يوم 25 / 06 / 2018

طقس صحو بوجه عام، والرياح معتدلة السرعة بوجه عام، تنشط احياناً خاصة على البحر و المناطق المكشوفة مثيرة للغبار أحياناً. وتزداد الرطوبة النسبية خلال الليل وصباح الغد الباكر على بعض المناطق الساحلية خاصة شمالاً.

حركة الرياح

جنوبية غربية – شمالية غربية من 20 إلى 30 كم / ساعة بوجه عام ، تصل إلى 42 كم/ساعة أحياناً على البحر والمناطق المكشوفة .

الطقس المتوقع خلال اليومين القادمين

صحو بوجه عام ومغبر احياناً، والرياح معتدلة السرعة بوجه عام، تنشط  على البحر، وقد تكون مثيرة للغبار على المناطق المكشوفة، والبحر مضطرب إلى متوسط الموج في الخليج العربي ومتوسط الموج في بحر عمان.

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