شاهد بالفيديو | سائق سيارة مهمل يتسبب بانفجار محطة وقود
بواسطة روسيا اليوم / بتاريخ 2018-06-23 في 6:42 م /
عام للموقع - Curated tweets by Araa_Opinion
تابعنا على
تويتر : araa_news
سناب شات : uaenews
انستجرام : araanews
تليجرام : UAESABQ
اضغط لمشاركة الموضوع ونشره في وسائل التواصل
- اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)
- انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)
- اضغط للمشاركة على Google+ (فتح في نافذة جديدة)
- اضغط لتشارك على LinkedIn (فتح في نافذة جديدة)
- اضغط لإرسال هذا الموضوع لصديق بواسطة البريد الإلكتروني (فتح في نافذة جديدة)
- اضغط للطباعة (فتح في نافذة جديدة)
- انقر للمشاركة على Skype (فتح في نافذة جديدة)
- المزيد