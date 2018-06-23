تطبيق من جوجل لقياس الأشياء

طورت شركة جوجل تطبيق يدعى Measure لقياس الأشياء عبر كاميرا الهاتف وباستخدام الواقع المعزز AR، وتجربة التطبيق بسيطة جدًا: حيث كل ما عليك هو وضع علامتين في مواقع العالم الحقيقي واحصل على المسافة بينهما، والفيديو أدناه يوضح لك طريقة عمل التطبيق:

أخيرًا يمكن أن يكون تطبيق Measure مفيد جدًا في بعض المواقف التي قد يكون فيها استخدام شريط قياس غير ملائم، وهو متاح بشكل مجاني وكامل على متجر قوقل بلاي، أو تحميل ملف الـ APK الخاص به من هنا.

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