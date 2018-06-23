شاهد بالصور | “دارجافس” .. مدينة الموتى المرعبة في روسيا

تعد قرية دارجافس في جنوب روسيا، أحد الأماكن المرعبة في روسيا، فهذه القرية المبنية على شكل أكواخ طينية وحجرية، لا يعيش فيها شخص واحد.

يوضح موقع “MSN” المهتم بالمنوعات، أن هذه القرية القديمة، هي موطن الموت والذكريات المؤلمة والمليء بالأسرار والأساطير.

أقيمت هذه القرية على تلال بين جبال القوقاز، وتمتد على مساحة 17 كلم، وتضم المئات من المنازل الأقبية، تعود أعمارها إلى أكثر من 500 عام.

يختلف المؤرخون حول تاريخ بناء هذه القرية ما بين القرن الثاني عشر والقرن السادس عشر.

وقد بنى هذه القرية وسكنها قبائل بدوية أطلق عليها اسم “أليانز” أو غرباء، غير أن هجمات متتالية على القرية خلال العصور الوسطى، جعلها تسقط في يد التتار والمغول الذين قضوا على معظم سكانها.

وبداخل هذه المنازل، قرر الباقون على قيد الحياة دفن أهلهم وأقاربهم بممتلكاتهم داخل هذه المنازل الأقبية، لتتحول من قرية أحياء، إلى قرية مقابر.

أما الناجون، فقرروا المكوث بداخل المنازل كلا على حدا، وانتظار الموت دون الخروج من هذه المنازل، وفق الموقع.

يشير الموقع إلى أن المكان أصبح خاويا لسببين، أولهما أن القرية بعيدة كثيرا عن مصادر المياه العذبة والطعام، كما أن الوصول إليها صعب، ثانيا أن أسطورة سيطرت على أهالي المناطق المحيطة أنه من يزور هذا المكان لن يخرج منه حيا.

يضم كل منزل مصمم على شكل قباب بقايا أفراد كل أسرة كانت تمتلكه في الماضي، من جماجم وعظام والتي يمكن رؤيتها من الداخل.

أحد الأماكن الغريبة في القرية هو وجود أبار أطلق عليها “أبار الجنة”، وتقول الاسطورة أنه بعد أن دفن الناجون أقاربهم المقتولين، توجهوا إلى هذه الأبار وألقوا بقطع حجرية في الآبار، فلو أن القطعة سقطت على صخرة داخل البئر، فهذا يعني أن الموتى وصلوا إلى الجنة.

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