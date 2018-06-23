“التربية” تمنح طلبة (12- متقدم) درجات أسئلة في “الفيزياء” تركوها بلا إجابة

وجهت وزارة التربية والتعليم باحتساب درجات عدد من جزئيات امتحان مادة الفيزياء للصف الثاني عشر (متقدم)، لصالح الطالب، سواء لم يجب عنها أو اختار أي إجابة من الإجابات التي تضمنتها هذه الجزئيات، وذلك حسب دليل تصحيح الامتحان للفصل الدراسي الثالث، والذي اعتمده الوزارة.

وجاء دليل الإجابات في ثلاثة نماذج، نظراً، إذ أدى الطلبة امتحان في ثلاثة نماذج من الأسئلة، لافتاً إلى أن جزئيات النموذج (1) التي تعتبر درجاتها لصالح الطالب سواء أجابا عليها أم لم يجب، رقم (2)، إذ حمل الدليل في هذه الجزئية عبارة “نظراً لعدم وجود الإجابة الصحيحة بين الاختيارات، تعتمد إجابة 10.3m، والجزئية رقم (20) التي كُتب أمامها في الدليل “تعتمد جميع الإجابات كإجابة صحيحة، ويستحق درجة السؤال سواء اجاب الطالب أو ترك السؤال بدون إجابة”

أما في نموذج الإجابة الثاني، فحدد الدليل الجزئية رقم (7)، ورقم (20) لتحتسب درجاتهما لصالح الطالب، سواء أجاب عليهما أم تركهما بلا إجابة، وفي النوذج الثالث حدد الدليل نقطتين تحتسب درجاتهما لصالح الطالب، وهي رقم (1) و(15).

وكان طلبة الصف الثاني عشر (متقدم) أدوا امتحان الفيزياء يوم الأربعاء الماضي، مستهلين به امتحانات نهاية العام التي سيختتمونها يوم الخميس المقبل، مؤكدين أنهم تعرضوا لـ” خديعة “، إذ جاءت نحو 85 في المئة من الأسئلة من الفصل الدراسي الثاني فيما يكاد يخلو الامتحان من أسئلة الفصل الثالث سوى بسؤال او سؤالين.

واشار الطلبة الى إنهم ركزوا على مذاكرة مواد الفصل الثالث غير متوقعين ان تكون الأسئلة بهذه الصورة وهو ما شكل صدمة بالنسبة لهم.

واجمع الطلبة على صعوبة الامتحان وضيق الوقت وعدم كفايته بالمرة وعدم مناسبة توقيت الامتحان مطالبين بالتوقف عن التجارب في ابنائهم الطلبة وهم على مشارف ابواب الجامعة