الرئيس الفرنسي يؤيد فرض عقوبات مالية على الدول الرافضة لاستقبال المهاجرين

أكد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون اليوم السبت ضرورة فرض عقوبات مالية على الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي التي ترفض استقبال مهاجرين.

وقال ماكرون في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الاسباني بيدرو سانشيز انه “من غير المقبول ان تستفيد بعض الدول من التكافل الاوروبي وتظهر انانيتها القومية عندما يتعلق الامر بموضوع الهجرة”.

وأعرب عن تأييده لفرض عقوبات في حال عدم التضامن مضيفا “أؤيد وجود آليات تأخذ ذلك في الاعتبار وهو نقاش سيتم في الوقت المناسب”.

كما اعرب الجانبان عن تأييدهما لبناء مراكز استقبال مغلقة في دول الوصول الاوروبية لدراسة الحالات ومنح اللجوء للذين يستحقونه وامكان اعادة الاخرين الى مسقط رأسهم.

وذكر ماكرون ان المراكز المغلقة يجب ان تشيد بشروط مفوضية اللاجئين وتكافل مالي فوري وتول سريع للملفات وتضامن اوروبي بحيث تتولى كل دولة بشكل منظم الاشخاص الذين يمنحون الحق باللجوء.

وأضاف “انه يجب علينا احترام مبادئنا وعدم الانجراف نحو التطرف”

معجب بهذه: إعجاب تحميل...

مرتبط

التعليقات