بالصور.. رحلة الزواج لقبائل تساتان في منغوليا

يشتهر شعب التساتان الذي يعيش في شمال إقليم خوفسجول أيماج بمنغوليا، بأنهم بدو رعاة حيوان الرنة، ويعيشون في حالة تنقل، ولكن أيضا بتقاليد الزواج المذهلة والمقدسة.

وبحسب موقع “بورد باندا” المهتم بالصور، فإن التساتان هم واحد من قبائل رعاة الرنة القليليين الذين لا يزالون موجودين في العالم، حيث أنهم يعيشون في شمال منغوليا منذ آلاف السنين وخاصة المنطقة أسفل القطب الشمالي، ويتنقلون بين 5 إلى 10 مرات سنويا.

ويشكل حيوان الرنة جزء أساسي من معيشتهم، فهو وسيلة للتنقل الأساسية، وكذلك مصدر الأكل الرئيسي، إضافة إلى استخدام جلوده وشعره في اللبس.

أحد المعالم المميزة لشعب التساتان هو تقاليد الزواج الخاصة، إذ تذهب الأسرة المحتفلة إلى مكان بعيد لإقامة طقوس الزواج الصاخبة.

يبدأ الزواج بذبح حيوانات الرنة وتحضير المأدب الخاصة، بينما يرتدي العريس والعروس زي أزرق مخصص لهما.

وبدلا من امتطاء الرنة هذه المرة، يمتطي العروسين حصانان أبيض، وتبدأ الاحتفالات بالرقص والغناء وبعض القتالات الاستعراضية أمام المعسكرات التي تقيمها الأسر المحتفلة وسط منظر طبيعي مذهل.

وفي وسط الاحتفالات، تبدأ المراسم، حيث يبدأ شخص كبير في الطائفة بإجراءات الزواج، بينما يتظاهر والد العروسة برفضه زواج أبنته والتخلي عنها في البداية قبل أن يوافق.

وترتدي الأسر خلال الاحتفالات ملابس ذاهية الألوان تتنوع بين الأزرق والأحمر والبرتقالي والملابس المزركشة.

أما هدية العروسان، فيقوم الأهالي بتعليق الأموال في حبل في سقف الخيمة.

ويشارك العروسان بزيهما الأزرق ثم الأحمر الذي يرتدونه فيما بعد خلال الاحتفالات، في الرقص أمام الخيمة المخصصة لهما.

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