خاميس رودريجيز يُبرز الاختلاف بين ريال مدريد وبايرن ميونخ

تحدث خاميس رودريجيز، لاعب بايرن ميونخ الألماني ومنتخب كولومبيا لكرة القدم، عن أوجه الاختلاف بين الفريق البافاري ونادي ريال مدريد الإسباني، كما حكى “الكافيتيروس اللاتيني” كواليس فترته داخل أسوار سانتياجو بيرنابيو، مشيراً إلى أن كارلو أنشيلوتي كان له فضل كبير على المستوى الرفيع الذي ظهر به خلال الموسم الأول، وفقاً لموقع سبورت 360.

وقال خاميس رودريجيز في تصريحات نقلتها صحيفة (سبورت) الكتالونية: ” الفرق بين بايرن ميونخ وريال مدريد؟ هنا أكثر جدية وانغلاق ولكن أنا سعيد بالوضع.. التوقيع مع ريال مدريد كان حُلمي منذ الطفولة، ظننت أنني في موسمي الأول لن ألعب كثيراً لكنني وجدت مدرب كبير مثل كارلو أنشيلوتي”.

وتابع: “من اليوم الأول جعلني أنشيلوتي ألعب، قدمت أكثر من 15 هدفاً و15 تمريرة حاسمة في موسمي الأول، لم أتمكن من الفوز ببطولات كثيرة لكن على المستوى الشخصي كان موسماً كبيراً لي”.

وعن فترته مع زين الدين زيدان، قال خاميس: “كنا واضحين أننا نمر بمرحلة سيئة وكان علينا أن نفوز بشيء، فُزنا مرتين بدوري أبطال أوروبا وهو شيء فريد، سنتان لم أتمكن من اللعب فيها كثيراً لكنني تعلمت منهما الكثير”.

وعن أسباب انتقاله إلى النادي الألماني، قال اللاعب الكولومبي:” كانت لدي عروض أخرى من الأندية الكبرى، فكرت كثيراً في كل شيء ولكنني كنت أعتقد أيضاً أنه بما أنني لعبت في العام الأول في ريال مدريد مع أنشيلوتي فلماذا لا أفعل في نادٍ مثل بايرن ميونخ؟”.

الجدير بالذكر أن خاميس رودريجيز انتقل إلى النادي الألماني خلال الصيف المنصرم قادماً من ريال مدريد على سبيل الإعارة لمدة موسمين، مع إمكانية انضمامه لبطل البوندسليجا بشكل نهائي بمبلغ يصل إلى 50 مليون يورو.

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