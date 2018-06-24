ميزة جديدة في واتساب تتيح للمستخدمين إخفاء الوسائط

تعمل واتساب بشكل دائم على إضافة ميزات جديدة لتطبيقها من خلال إرسال التحديثات بشكل دوري، و كان آخر هذه الميزات تمكين المستخدم من تسجيل مقاطع صوتية أطول بطريقة أكثر سهولة دون الحاجة للضغط على زر التسجيل بشكل متواصل، و الآن تقدم واتساب ميزة جديدة أسمتها “رؤية الوسائط” أو “Media Visibilty” والتي ظهرت في التحديث الأخير لواتساب ولكن أغلب مستخدمي التطبيق لم يعرفوا عنها حتى الآن.

ومع تحديثك واتساب إلى النسخة التجريبية ذات الرقم “2.18.195” ستتيح لك ميزة رؤية الوسائط إخفاء الصور ومقاطع الفيديو والصوت، أي أنها لن تظهر في تطبيق المعرض الافتراضي أو مشغل الموسيقى، ويمكنك تفعيل هذة الميزة أو إيقافها لكل محادثة أو جهة اتصال على حدة.

ويمكنك تفعيل الميزة الجديدة بفتح صفحة جهة الاتصال في واتساب وستجدها بسهولة، ويمكنك الاختيار بين نعم أو لا لإظهار الوسائط في المعرض أو إخفائها، كما يمكنك أيضا اختيار الافتراضي و الذي يمكنك ضبطه من الإعدادات > الدردشات و اختيار إظهار الوسائط أو إخفاؤها.

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