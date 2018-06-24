أبوظبي: نظارات الواقع الافتراضي لتجنيب الأطفال رهبة الحقنة

بدأت الخدمات العلاجية الخارجية التابعة لشركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» باستخدام نظارات الواقع الافتراضي في مركز المشرف التخصصي للأطفال في أبوظبي ومركز الطوية التخصصي للأطفال في العين، أثناء حقن الأطفال لتجنب الرهبة والخوف الذي ينتابهم أثناء الحقن.

وتشمل النظارات عرضاً لأفلام الكرتون المحببة عند الأطفال والمناسبة لمختلف الفئات العمرية، مثل مسلسل سالم الكرتوني الذي أنتجته الخدمات العلاجية الخارجية، والذي يغطي مواضيع صحية متنوعة بأسلوب شائق ومناسب، ويشاهدها الطفل، بينما يقوم الطبيب أو الممرض بإعطاء الطفل الحقنة دون أن يشعر بها، خصوصاً أن في السابق كان يشكل هذا الأمر نوعاً من التوتر والقلق عند الأطفال والأهالي، والذي يصاحبه بكاء ورفض للحقنة.

وقال الدكتور عمر عبدالرحمن الهاشمي، المدير التنفيذي للعمليات «تأتي هذه الخطوة لتؤكد اهتمام شركة «صحة» بتقديم أفضل الخدمات المواكبة للتطورات باستخدام الأجهزة الذكية التي تساهم في توفير علاج صحي متقدم وبجودة عالية، لا سيما لمراجعينا الصغار، حيث نسعى إلى جعل تجربتهم الصحية مريحة وسهلة، ولكي نسهل على والديهم أيضاً، وذلك من خلال توفير بيئة مناسبة للطفل، وتسخير جميع الإمكانيات المتاحة لهم، سواءً من خدمات تخصصية مميزة ومعدات مخصصة لهم مع مراعاة سلامة الطفل في جميع مراحل العلاج».

وأضاف الهاشمي «إن إنشاء المراكز التخصصية للأطفال، يأتي لأهمية توفير خدمات الأطفال التخصصية في مركز صحي، وفي بيئة مريحة للأطفال وعائلاتهم على مقربة منهم، والمجهزة بأحدث المعدات الطبية والأجهزة التشخيصية والعلاجية والمخبرية، وتحتوي على مجموعة واسعة من خدمات طب الأسرة والخدمات المساندة تشمل الطب العام وعيادة صحة الطفل وعيادة صحة المرأة وعيادة الأمراض المزمنة، والمسح الصحي، وفحوص وقاية وعيادة التغذية والتطعيم والمختبر والأشعة السينية، والصيدلية والعلاج الطبيعي».

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