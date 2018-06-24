دبي: عربي يقفز على أوروبية ليسرق هاتفها

أقدم شاب عربي الجنسية (27 عاماً) بسرقة هاتف امرأة اوروبية (33 عاماً)، وذلك بعد أن استغل جلوس المجني عليها للاستراحة بعد ممارستها الرياضة، فقام بالقفز عليها ممسكاً بيدها، واستولى على هاتفها وهرب من المكان.

وقالت المجني عليها في تحقيقات النيابة العامة بدبي، أثناء ممارستها الرياضة فجراً على أحد شواطئ الإمارة، أخذت قسطاً من الراحة وتفقدت هاتفها، وحضر المتهم وطلب منها الماء، فقالت له يوجد العديد من المحلات التي تبيع الماء وأشارت له على أحدها، وفجاة قفز عليها المتهم ومسك يدها وقامت بدفعه وهربت، وسقط هاتفها على الأرض وسرقه المتهم وهرب من المكان.

وأضافت أن المتهم اتصل بها لإرجاع الهاتف واتفق معها على تلسيمه في مكان محدد وعليه قامت بإبلاغ الشرطة وتم ضبطه بحضورهم.

وقررت النيابة العامة احالة المتهم الى محكمة الجنايات ومعاقبته طبقاً لمواد الاتهام.

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