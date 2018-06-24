أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية تنظم مخيمها الصيفي الثاني في نادي أبوظبي للسيدات

أعلنت “أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية” عن تنظيم مخيمها الصيفي الثاني للبنات في أبوظبي، والذي سيشمل برنامجاً حافلاً من الفعاليات والأنشطة الرياضية على مدى قرابة شهر، وذلك في “نادي أبوظبي للسيدات” الذي تم افتتاحه مؤخراً.

ويستضيف النادي الجديد المصمم وفق أعلى المعايير العالمية والذي يقع بجوار “نادي ضباط القوات المسلحة” المخيم الصيفي، والذي سيتيح للفتيات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 5 و15عاماً فرصة الاستمتاع بمجموعة كبيرة ومشوقة من الرياضات في الفترة ما بين 8 يوليو و2 أغسطس، بما في ذلك السباحة والجمباز والفنون القتالية المختلطة، بالإضافة إلى عددٍ من الرياضات الجماعية مثل كرة القدم والكرة الطائرة وكرة السلة، وكذلك سباقات المضمار وألعاب الميدان.

وستحظى المشاركات بفرصة الانضمام إلى ورش عمل فنية ومشاهدة الأفلام والإبداع في الفنون والحرف اليدوية، إلى جانب سلسلة من الدروس المحترفة التي ستتيح لهنّ فرصة قيّمة للتعلم على يد نخبة المواهب المحلية، بما في ذلك مدربة كرة القدم حورية الطاهري التي لعبت دوراً رائداً في تطوير ثقافة كرة القدم النسائية في دولة الإمارات، وسلمى البوسعيدي لاعبة الفريق الأول في نادي النصر، أول فريق وطني لكرة السلة.

وفي معرض حديثها حول المخيم الصيفي، قالت فاطمة العلي من “أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية”: “يسعدنا أن نقدم هذا البرنامج الرياضي للسيدات الشابات في العاصمة على مدار شهر كامل تقريباً، والذي يعد أحد الطرق المثالية للحفاظ على النشاط خلال فصل الصيف وقضاء أوقاتٍ ممتعة في الوقت ذاته. ونسعى من خلال تنظيم هذا المخيم إلى تحقيق رسالتنا المتمثلة في توفير أحدث المرافق والخدمات التي تلبي احتياجات المرأة الاجتماعية والصحية والبدنية، وتلهمها لتنهض بدورها كعنصرٍ فاعل في مجتمع يسوده النشاط والسعادة. وحرصنا أن نجعل من النادي مساحة متعددة الأنشطة توفر أجواء مريحة للفتيات الإماراتيات من جميع الأعمار، والذين نتطلع إلى الترحيب بهن في شهر يوليو”.

ومن المقرر إدراج الفتيات في المخيم الصيفي ضمن ثلاث فئات عمرية؛ حيث تضم الفئة الأولى الفتيات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 5-6 أعوام والثانية للفتيات من 7 إلى 10 أعوام والثالثة للفتيات من 11 إلى 15 عام. وستُقام الفعاليات المرتقبة كل يوم اعتباراً من الساعة 9 صباحاً ولغاية الساعة 2 ظهراً، ويمكن التسجيل للانضمام للمخيم مقابل 1800 درهم لكل مشتركة مع خصم بنسبة 10% للمشتركة الثانية من الأخوات.

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