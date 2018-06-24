“قضاء أبوظبي” تمنح ترخيص لأربعة ضباط لأداء مهام الكاتب العدل الحكومي

أصدر سعادة المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، قراراً بقيد وترخيص أربعة ضباط من القيادة العامة لشرطة أبوظبي، لأداء مهام الكاتب العدل الحكومي ضمن اختصاصاتهم في إطار العمل بالقانون رقم 11 لعام 2017 في شأن عمل الكاتب العدل في إمارة أبوظبي، وقرار سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء، رقم 38 لعام 2017، باعتماد لائحة الكاتب العدل الخاص ونظام موظفي الجهات الحكومية المرخص لهم بمزاولة مهنة الكاتب العدل العام.

وأدى الضباط اليمين القانونية أمام سعادة وكيل دائرة القضاء، اليوم الأحد بمقر الدائرة في أبوظبي، بعد اجتيازهم البرنامج التدريبي لكاتب العدل الحكومي، وذلك بحضور يوسف الحوسني، مدير قطاع مساندة المحاكم والمتعاملين، والعميد عبدالوهاب الحوسني، نائب مدير مديرية الشؤون القانونية بشرطة أبوظبي.

وأكد المستشار يوسف العبري، حرص دائرة القضاء انطلاقا من توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء، على تطوير تجربة الكاتب العدل الخاص والحكومي لتحقيق أهداف القانون الرامية إلى حفظ الحقوق وتعزيز سهولة ممارسة الأعمال وتنافسية إمارة أبوظبي وقدرتها ومكانتها الاقتصادية.

وقال أن البدء في قيد ومنح التراخيص لمزاولة مهنة الكاتب العدل الخاص ونظام موظفي الجهات الحكومية المرخص لهم بمزاولة مهام الكاتب العدل العام، يعمل على خلق بيئة تنافسية بين القطاعين الحكومي والخاص، ويتيح خيارات متعددة أمام المتعاملين لإنجاز معاملاتهم ، بما يواكب التطورات المتلاحقة والمتسارعة التي تشهدها إمارة أبوظبي، ويحقق المساهمة الفاعلة لدائرة القضاء في تحقيق رؤية أبوظبي2030 .

وأفاد المستشار العبري، بتنظيم برامج تدريبة تخصصية لتأهيل وتدريب المرشحين لمزاولة مهنة الكاتب العدل ، بهدف تزويدهم بالمعارف والاتجاهات والسلوكيات والقدرات ، وتأهيلهم لممارسة وظيفة الكاتب العدل بصفة عامة والحكومي على وجه الخصوص، وبما يجعلهم قادرين على حفظ الحقوق وتطبيق القانون على ما يجريه من تصديقات على المحررات المتعلقة بتلك الجهات ، وأداء جميع مهامهم العدلية بكفاءة وفعالية وتميز .

وأشار إلى أن المخرجات الأساسية في نهاية برنامج التكوين والتدريب، تتمثل في قدرة المشاركين على ممارسة وظيفة الكاتب العدل الحكومي وفق الضوابط والتشريعات المنظمة لتلك المهنة، معرفة الجوانب الفقهية والقانونية ذات الصلة بمهام الكاتب العدل العام، واكتساب مهارات وتقنيات تحرير الوثائق وتلقي الشهادات، فضلا عن استخدام التقنيات الحديثة للتواصل مع الأطراف المعنية وتوثيق الأعمال .

ومن جهتها أشادت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، بقيد وترخيص أربعة ضباط من منتسبيها لأداء مهام الكاتب العدل الحكومي، إذ أكد سعادة اللواء مكتوم علي الشريفي مدير عام شرطة أبوظبي، على أهمية القرار رقم 38 لعام 2017، الذي أصدره سمو رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، باعتماد لائحة الكاتب العدل الخاص ونظام موظفي الجهات الحكومية المرخص لهم بمزاولة مهنة الكاتب العدل العام، موضحا أن القرار يسهم في تحقيق تطلعات الحكومة في حفظ الحقوق وتعزيز سهولة ممارسة الأعمال ضمن بيئة تنافسية بين القطاعين الحكومي والخاص.

وأشار إلى النتائج الإيجابية لبرنامج التكوين الأساسي للكاتب العدل الحكومي والذي يركز على الأساسيات القانونية العامة للكاتب العدل، ضمن الخطة المتكاملة، لتأهيل الراغبين بالعمل في تلك المهنة والإشراف على أدائهم بما يحفظ حقوق المتعاملين.

وأثنى على التنسيق والتعاون المشترك بين القيادة العامة لشرطة أبوظبي ودائرة القضاء، معتبراً هذه الخطوة من الإنجازات البارزة التي تفتح المجال أمام ضباط الشرطة المختصين للحصول على ترخيص مهام الكاتب العدل الحكومي وفقا للنظم واللوائح المعتمدة، بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة ضمن مسيرة تطوير وتحسين الخدمات في الجهات الحكومية بإمارة أبوظبي.

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