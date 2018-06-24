منتخبنا الأولمبي يغادر إلى معسكره الهولندي غداً

يتجمع منتخبنا الوطني الأولمبي مساء اليوم في دبي، استعداداً للسفر عبر مطار دبي الدولي، صباح يوم غد الأثنين، لمعسكره الخارجي في هولندا، خلال الفترة من 25 إلى 8 يوليو القادم، ضمن البرنامج المعتمد من لجنة المنتخبات والشؤون الفنية، تحضيرا لدورة الألعاب الآسيوية التي ستستضيفها مدينة جاكارتا، للفترة من 14 أغسطس ولغاية 1 سبتمبر القادمين.

وكان البولندي ماسيج سكورزا مدرب الأبيض الأولمبي، أستدعى 26 لاعباً للإنضمام لهذا المعسكر هم: سلطان عبدالله المنذري، عبدالله علي النقبي، محمد حسن الشامسي، أحمد راشد سلطان، سالم سلطان الشرجي، خالد إبراهيم هلال، محمد عبدالباسط محمد، محمد سلمان العكبري، خالد عبدالرحيم باوزير، عبدالرحمن العامري، خليفة مبارك الحمادي، محمد عمر العطاس، زايد عبدالله العامري، أحمد محمد العطاس، عبدالله غانم جمعة، حمد جاسم الجسمي، ماجد إبراهيم سرور، عمر جمعة ربيع، حسين عبدالله، محمد خلفان الحراصي، إسماعيل خالد خميس، شاهين سرور الدرمكي، أحمد ربيع الغيلاني، جاسم يعقوب البلوشي، عبدالله حسن النوبي، محمد خلفان المسماري.

فيما ضم الجهازين الإداري والفني للمنتخب، من، مترف الشامسي “مشرفا للمنتخب”، جمال بوهندي “مديرا”، ماسيج سكورزا “مدربا”، رافال جاناس “مساعدا للمدرب”، خالد علي جابر “مساعدا للمدرب”، نادر لمياغري “مدربا للحراس”، ووجسيتش إجناتيوك “مدرب لياقة بدنية”، ميروسلاف جيركل “محلل مباريات”، محمد العربي “طبيب”، محسن بلحوز “طبيب تغذية”، عبدالله الجليد “معالج طبيعي”، كريستيان تاناسي “مدلك”، إندراس كوفاز “مدلك”، جمال الحاج “مسؤولا المهمات”.

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