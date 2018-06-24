تفعيل 4397 موقفاً للمركبات في العين

في إطار جهودها الرامية إلى توفير حلول مبتكرة لإدارة مواقف المركبات، ورفع مستوى السلامة على الطرق، أعلنت دائرة النقل متمثلة بمركز النقل المتكامل عن تفعيل 4397 موقفاً سطحيا في مدينة العين في القطاع (3 حي القصر) والقطاع(4 حي القلعة) والقطاع (5 ند الرصاص) والقطاع (9 حي المضيف) والقطاع (12 حي المربعة)، وذلك بدءاً من 8 يوليو القادم.

وفي هذا الصدد أشار المركز إلى أن التفعيل شمل 242 موقفا فرعياً، منها 3 مواقف مخصصة لأصحاب الهمم في القطاع 3 حي القصر الذي يحده من الشمال شارع خليفة بن زايد ومن الجنوب شارع زايد بن سلطان ، ومن الشرق شارع حصة بنت محمد، وغربا شارع محمد بن خليفة، أما القطاع 4 حي القلعة الذي يحده شمالا شارع زايد بن سلطان وجنوبا شارع سلطان بن زايد الأول وشرقا شارع حصة بنت محمد ومن الغرب شارع محمد بن خليفة فقد تم تفعيل 1584 موقفا فرعيا، منها 3 مواقف لأصحاب الهمم و3 مواقف لفوهات الحريق، وفي القطاع 5 ند الرصاص الذي يحده من الشمال شارع شخبوط بن سلطان، وجنوبا شارع علي بن أبي طالب، وشرقا شارع أبو بكر الصديق، ومن الغرب شارع حصة بنت محمد، فقد تم تفعيل 682 موقفا، منها 462 موقفا فرعيا و212 موقفا رئيسيا و8 مواقف مخصصة لأصحاب الهمم، وفي القطاع 9 حي المضيف الذي يحده من الشمال شارع شخبوط بن سلطان، ومن الجنوب شارع خليفة بن زايد، وشرقا شارع أبو بكر الصديق، ومن الغرب شارع صلاح الدين الأيوبي، فقد تم تفعيل657 موقفا، منها 590 موقفا فرعيا و54 موقفا رئيسيا و8 مواقف لأصحاب الهمم و5 مواقف لفوهات الحريق، وأما القطاع 12 حي المربعة الذي يحده من الشمال شارع 16 ومن جنوب غرب شارع زايد بن سلطان، ومن الشرق شارع حمزة بن عبد المطلب، ومن جنوب شرق شارع عثمان بن عفان فقد تم تفعيل 1232موقفا، منها 1168 موقفا فرعيا و59 موقفا رئيسيا و5 مواقف لأصحاب الهمم، هذا ويقتصر الوقوف المجاني على أصحاب تصاريح سكان الفلل فقط، بالإضافة إلى مواقف أصحاب الهمم.

إلى ذلك نوه المركز إلى أن الهدف من هذا التفعيل هو توفير حلول طويلة الأمد لمواقف المركبات تحافظ على انسيابية المرور وتسهم في الحد من حالات الوقوف الخاطئ، وأكد في ذات الوقت أن الوقوف بمحاذاة الرصيف المصبوغ باللونين الأصفر والرمادي، والوقوف في منتصف الطريق والوقوف المزدوج وكذلك الوقوف بشكل يعيق حركة المركبات أو المشاة في ممرات المشاة أو المداخل أو أمام فوهات إطفاء الحريق ممنوع منعاً باتاً، لافتاً إلى وجود مشرفي مواقف في القطاعات المذكورة للتأكد من التزام الجمهور باتباع أنظمة العمل المتبعة في “مواقف” وأن جميع المركبات التي توجد في حالة وقوف خاطئ في المنطقة ستقع تحت طائلة القانون.

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