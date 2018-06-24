1.4 مليار درهم تصرفات العقارات بدبي وأهم مبايعة بـ 138 مليون في مجمع دبي للاستثمار الأول

حققت التصرفات العقارية في دائرة الاراضي و الاملاك في دبي اكثر من 1.4 مليار درهم.

حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 164 مبايعة بقيمة 440 مليون درهم، منها 35 مبايعة للأراضى بقيمة 237 مليون درهم و 129 مبايعة للشقق و الفلل بقيمة 203 مليون درهم.

و قد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 138 مليون درهم فى منطقة مجمع دبي للاستثمار الاول تليها مبايعة بقيمة 18 مليون درهم فى منطقة الروية الأولى تليها مبايعة بقيمة 5 مليون درهم فى منطقة وادي الصفا 5.

و قد تصدرت منطقة اليفره 2 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 13 مبايعة بقيمة 17 مليون درهم وتلتها منطقة الحبية الثالثة بتسجيلها 5 مبايعة بقيمة 18 مليون درهم وثالثة فى حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 4 مبايعة بقيمة 16 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق و الفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 31 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 7 مليون درهم فى منطقة برج خليفة و أخيرا مبايعة بقيمة 5 مليون درهم فى منطقة برج خليفة.

و قد تصدرت منطقة مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق و الفلل إذ سجلت 14 مبايعة بقيمة 28 مليون درهم وتلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها11 مبايعة بقيمة 11 مليون درهم وثالثة فى البرشاء جنوب الخامسة بتسجيلها 10 مبايعة بقيمة 9 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 966 مليون درهم منها 27 رهونات أراضى بقيمة 696 مليون درهم و 33 رهونات فلل وشقق بقيمة 270 مليون درهم، و كان أهمها بمنطقة القوز الرابعه بقيمة 353 مليون درهم وأخرى فى منطقة الخليج التجارى بقيمة 240 مليون درهم.

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