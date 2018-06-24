دبي | 1 يوليو بدء التطبيق الفعلي للمرحلة الثالثة من المسارات المخصصة للحافلات

تبدأ هيئة الطرق والمواصلات في دبي، اعتباراً من الأول من يوليو المقبل، التطبيق الفعلي للمرحلة الثالثة من نظام (المسار)، وهو المسار المخصص للحافلات ومركبات الأجرة حيث سَتُطَبَّق هذه المرحلة بدءا من المنطقة الواقعة قبل محطة مترو بحيرات جميرا بمسافة قليلة، حيث يبلغ طول المسار المخصص للحافلات (1,8) كم.

وأوضح عادل شاكري، مدير إدارة أنظمة المواصلات في مؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات بأن المرحلة الثالثة من نظام (المسار)، وهو المخصص للحافلات ومركبات الأجرة، سيبدأ تطبيقها الفعلي في 1 يوليو المقبل. وسيتم بموجبه فرض غرامة على المركبات المخالفة بقيمة (600) درهم، بناءً على النظام رقم (1) لعام 2010 بشأن استخدام المسارات الخاصة على الطرق في دبي.

وأشار إلى أن تحرير المخالفات سيتم بطريقتين، الأولى آلية من خلال كاميرات المراقبة التابعة للهيئة، والثانية يدوية عن طريق دوريات شرطة دبي.

ولفت شاكري إلى أنه خلال الأشهر القليلة الماضية بدأ تطبيق المرحلة التمهيدية للمشروع في هذا الشارع، لكن دون فرض غرامات مالية على المخالفين، مؤكداً انخفاض عدد السيارات التي استخدمت المسار المخصص للحافلات ومركبات الأجرة.

وأضاف عادل شاكري، مدير إدارة أنظمة المواصلات في مؤسسة المواصلات العامة بأن الهيئة لاحظت بعد تطبيق المرحلتين الأولى والثانية، ارتفاع مستوى التزام الحافلات العامة بمواعيدها في المسارات المخصصة لها بنسبة قاربت (%20)، فضلاً عن أن المشروع أسهم في تشجيع الجمهور على استخدام وسائل النقل الجماعي، بدلاً من مركباتهم الخاصة، موضحاً أن الهدف الرئيس من تطبيق هذا المشروع هو الحد من الازدحام المروري عبر تقديم خدمات نقل جماعي تتسم بالسرعة والفاعلية والأمان.

وكانت هيئة الطرق والمواصلات في دبي قد نفذت في عام 2010، المرحلة الأولى من نظام المسار الخاص للحافلات ومركبات الأجرة، وذلك بطول يبلغ ستة كيلومترات. وغطت المرحلة الأولى كلاً من شارع المنخول من دوار السطوة وحتى شارع الشيخ راشد، وشارع الخليج من التقاطع مع شارع خالد بن الوليد وحتى شارع المصلى (مقابل فندق حياة ريجنسي)، وشارع خالد بن الوليد من التقاطع مع شارع الميناء وحتى شارع رقم 16، وشارع الغبيبة من التقاطع مع شارع الميناء وحتى شارع رقم 12. كما نفذت الهيئة في عام 2011 المرحلة الثانية، وشملت أجزاءً من شارع نايف بطول كيلومتر من شارع المصلى إلى شارع الخليج، وأجزاء من شارع الاتحاد بطول واحد كيلومتر في الاتجاه من الشارقة إلى دبي، وذلك من مدخل إمارة دبي وحتى تقاطع النهدة.

الجدير بالذكر أن النظام رقم (1) لعام 2010 بشأن استخدام المسارات الخاصة على الطرق في دبي، حدّد استخدام هذه المسارات فقط من قبل الحافلات العامة ومركبات الأجرة التابعة للهيئة ومركبات شرطة دبي والدفاع المدني والاسعاف أثناء تعاملها فقط مع الحالات الطارئة. كما يُسمَح للمركبات العائدة للأفراد باستخدام هذا المسار في حالات الدخول والخروج أو إلى الطرق الفرعية فقط.

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