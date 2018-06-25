الطقس اليوم صحو بوجه عام مع رياح معتدلة السرعة على المناطق المكشوفة

حالة الطقس

للفترة من الساعة 0800 يوم 25/ 06 /2018إلى الساعة 0800 يوم 26 / 06 / 2018

طقس صحو بوجه عام ومغبر أحيانا، والرياح معتدلة السرعة بوجه عام، تنشط احياناً على البحر و المناطق المكشوفة وقد تكون مثيرة للغبار أحياناً. وتزداد الرطوبة النسبية خلال الليل وصباح الغد الباكر على بعض المناطق الساحلية خاصة شمالا، قد يتشكل الضباب الخفيف.

حركة الرياح

جنوبية غربية – شمالية غربية / 24 – 32 كم / ساعة بوجه عام، تصل 38 كم/ساعة أحياناً على البحر والمناطق المكشوفة .

الطقس المتوقع خلال اليومين القادمين

صحو بوجه عام ومغبر احياناً، والرياح معتدلة السرعة بوجه عام، تنشط أحياناً على البحر، وقد تكون مثيرة للغبار على المناطق المكشوفة مع ظهر الثلاثاء، وتزداد الرطوبة النسبية خلال الليل والصباح الباكر مع فرصة لتشكل الضباب أو الضباب الخفيف مع صباح الخميس، والبحر مضطرب يوم الثلاثاء يصبح متوسط الموج يوم الاربعاء في الخليج العربي وبحر عمان.

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