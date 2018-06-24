تعيين الشنقيطي أميناً عاماً للجنة الأولمبية الوطنية

أصدر سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية قرارا بتعيين سعادة العميد طلال أحمد الشنقيطي أمينا عاما للجنة الأولمبية الوطنية بالوكالة لحين انعقاد مجلس إدارة اللجنة المقبل وتولي مهام الأمانة العامة رسميا.

ويشغل سعادة طلال الشنقيطي منصب مساعد المدير العام لشؤون المنافذ الجوية في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي بالإضافة إلى منصب نائب رئيس مجلس إدارة قطاع الألعاب الرياضية بنادي شباب الأهلي دبي ويتمتع بالعديد من الخبرات والتجارب الحافلة في المجالين الرياضي والإداري حيث سبق له الحصول على المركز الأول في جائزة دبي للأداء الحكومي المتميز عام 2016 فضلا عن حصوله على العديد من الجوائز المختلفة.

وأكد الشنقيطي أن تعيينه أمينا عاما للجنة الأولمبية الوطنية يعد تكليفا وليس تشريفا معربا عن آمله في خدمة رياضة الإمارات والسعي بكل السبل لإعلاء راية الوطن في المحافل والاستحقاقات على الأصعدة كافة.

وتوجه بالشكر والتقدير إلى سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم على ثقته الغالية التي تعد مصدرا للفخر والاعتزاز.. وقال ” لا يسعني في هذا المقام إلا أن أشكر سمو رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية على دعمه وثقته وكذلك لحرص سموه المعهود على مصلحة الرياضة والرياضيين وتوفير كل سبل النجاح أمامهم ما انعكس بصورة إيجابية على أبنائنا الرياضيين في مسيرتهم الفريدة في تمثيل الوطن والعمل على إعلاء شأنه وتعزيز مكانته على خارطة الرياضة العالمية”.

وأضاف أن المرحلة المقبلة تعد حافلة بالأحداث والاستحقاقات الهامة ومنها دورة الألعاب الآسيوية الثامنة عشرة التي تستضيفها اندونيسيا شهر أغسطس القادم ودورة الألعاب الأولمبية الثالثة للشباب بالعاصمة الأرجنتينية بوينس آيريس أكتوبر القادم.. مشيرا إلى أن تلك المحطات القوية هي أكبر فرصة لتعزيز مكانة الدولة على خارطة الرياضة العالمية والاستفادة من التجارب والخبرات المتعددة على كل المستويات بما يخدم رياضة الإمارات ويحقق أهدافها المنشودة.

وأكد أهمية بناء استراتيجية رياضية موحدة مع الهيئة العامة للرياضة والمجالس الرياضية في ما يخص الألعاب الرياضية التنافسية التي تتفق المؤسسات والاتحادات والأندية والمراكز الرياضية في الدولة على تميز رياضة الإمارات فيها وقدرتها على الوصول للميدالية الأولمبية من خلال هدف وطني واحد.

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