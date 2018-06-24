بعد تبرع من عائلة متوفي .. أول جراحة لزراعة رئتين داخل الدولة

أجرى الأطباء في مستشفى ” كليفلاند كلينك أبوظبي” ثلاث جراحات لزراعة أعضاء من متبرع متوف وتضمنت أول زراعة مزدوجة للرئتين في دولة الإمارات.

وكانت عائلة المتوفى قد تبرعت برئتيه و كليتيه و كبده فأجريت زراعات الرئتين والكبد و إحدى الكليتين في مستشفى “كليفلاند كلينك أبوظبي” الذي يعد المركز الأول و الوحيد في دولة الإمارات لزراعة الأعضاء المتعددة.. فيما تم نقل الكلية الآخرى لاستخدامها في جراحة زراعة آخرى في مدينة الشيخ خليفة الطبية.

وتضاف الزراعة المزدوجة للرئتين – التي تتضمن استئصال رئتي المريض معا و استبدالهما بالرئتين المتبرع بهما – إلى سلسلة الإنجازات التي حققها مستشفى “كليفلاند كلينك أبوظبي” في مجال زراعة الأعضاء وذلك بعد أن نجح في وقت سابق من العام الحالي بإجراء زراعات رئة وكبد كما شهد أول جراحة لزراعة القلب في الدولة في ديسمبر 2017.

و تم اجراء العملية لسيدة وافدة تبلغ من العمر 45 عاما كانت تعاني من تليف رئوي حاد مجهول السبب وهو مرض تدرجي لا يمكن علاجه يسبب الكثير من التندب في الرئتين وعادة ما يعيش المرضى لمدة تتراوح بين ثلاث و خمس سنوات بعد تشخيصه في حال عدم إجراء الزراعة.

و ترأس الدكتور رضا سويلاماس رئيس قسم جراحة الصدر في مستشفى ” كليفلاند كلينك أبوظبي” فريقاً ضم عشرة أطباء من الأخصائيين في جراحة الصدر وطب الرئة والتخدير بالإضافة إلى كوادر التمريض المتخصصة بالرعاية الحرجة لإجراء الزراعة للمريضة.

و استخدم الفريق طريقة مبتكرة قليلة البضع عبر إحداث ثقبين على كل جانب من جانبي الصدر دون الحاجة إلى المجازة القلبية الرئوية ويسهم هذا النوع من الجراحات في تقليل الندوب وتسريع عملية التعافي وتقصير مدة الإقامة في المستشفى مقارنة بالجراحة التقليدية.

و قال الدكتور سويلاماس – الذي أجرى أكثر من 150 عملية زراعة مزدوجة للرئتين خلال السنوات العشر الماضية – إن الجراحة سارت على ما يرام و أن صحة المريضة تتحسن بشكل جيد وهي تتنفس الآن بشكل طبيعي .. مشيرا إلى الجراحة قد استغرقت خمس ساعات ونصف.

من جهة آخرى .. ترأس الدكتور أنطونيو بينا إخصائي جراحة الزراعة في معهد أمراض الجهاز الهضمي الفريق الطبي الذي أجرى زراعة الكبد لمريضة من رأس الخيمة كانت تعاني من تليف حاد في الكبد .. فيما تم اجراء جراحة زراعة الكلية برئاسة الدكتور بشير سنكري رئيس معهد التخصصات الجراحية الدقيقة رئيس برنامج زراعة الأعضاء في المستشفى وساهمت في إنقاذ حياة مريض آخر من المرضى المدرجين على قائمة الانتظار في المستشفى.

و يشهد المرضى الثلاثة في وحدة الرعاية المركزة في مستشفى “كليفلاند كلينك أبوظبي” تحسناً في حالاتهم الصحية.

من جانبه أشاد الدكتور راكيش سوري الرئيس التنفيذي في مستشفى “كليفلاند كلينك أبوظبي” بالإنجازات التي يحققها برنامج زراعة الأعضاء في المستشفى على صعيد تقديم خدمات الزراعة المتقدمة

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