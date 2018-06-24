إنجلترا تستعرض قوتها أمام بنما بسداسية تاريخية

بلغ المنتخب الإنجليزي، الدور ثمن النهائي لبطولة كأس العالم 2018، بفوزه الكاسح اليوم الأحد، على بنما (6-1)، على ملعب نيجني نوفجورود، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة السابعة.

وأحرز أهداف المنتخب الإنجليزي جون ستونز (8 و40) وهاري كاين (22 و45+1 من ركلتي جزاء و62)، وجيسي لينجارد (36)، فيما سجّل فيليب بالوي هدف بنما الوحيد في الدقيقة 78.

وارتفع رصيد المنتحب الإنجليزي إلى 6 نقاط، بعد فوزه في المباراة الأولى على تونس 2-1، وهو الرصيد ذاته الذي يحمله منتخب بلجيكا الذي رافقه إلى الدور ثمن النهائي، علما بأنّه يتصدّر بفارق الأهداف.

فيما ودّعت بنما وتونس النهائيات بعد خسارتين متتاليتين لكل منهما.

وفي الجولة المقبلة يوم الخميس، تلعب إنجلترا أمام بلجيكا في قمة المجموعة، فيما تلاقي تونس بنما في مباراة هامشية.

وأجرى مدرب المنتخب الإنجليزي، جاريث ساوثجيت، تعديلا وحيدا على تشكيلته التي تغلبت على تونس، فشارك روبن لوفتوس تشيك، بدلا من المصاب ديلي ألي.

أما مدرب بنما داريو جوميز، فحافظ على قوام تشكيلته الأساسية التي خسرت أمام بلجيكا 0-3.

وبعد تسديدة مباغتة من البنمي إدجار باركيناس علت العارضة في الدقيقة الخامسة، سرعان ما سيطر المنتخب الإنجليزي على أجواء المباراة، وافتتح التسجيل في الدقيقة 8، بعد ركلة ركنية نفّذها كيران تريبير على رأس الخالي من الرقابة ستونز الذي وضعها على يمين الحارس الكوستاريكي.

وحاولت بنما الرد سريعا، ومر مايكل موريلو من الناحية اليسرى وأرسل كرة نحو منطقة الجزاء الإنجليزية إلى بيريز الذي ذهبت محاولته بجانب المرمى في الدقيقة 16.

واحتسب الحكم المصري جهاد جريشة، ركلة جزاء لصالح إنجلترا بعد إعاقة جيسي لينجارد من قبل المدافع البنمي فيديل إسكوبار، نفّذها هاري كاين بعنف في الشباك بالدقيقة 22.

وحصلت إنجلترا على ركلة حرة وصلت إلى رأس هاري ماجواير الذي أطاح بها فوق المرمى بالدقيقة 32، ثم ترك لينجارد بصمته على المباراة بالهدف الثالث في الدقيقة 36، عندما تقدّم بالكرة وسدد بيمناه من خارج منطقة الجزاء كرة مركّزة في الزاوية العليا اليسرى لمرمى بنما.

واستمر مهرجان أهداف إنجلترا التي أضافت الهدف الرابع في الدقيقة 40، إثر لعبة جماعية وتكتيك خاص لركلة حرة حوّل من خلالها كين الكرة أمام المرمى إلى رحيم سترلينج الذي سدّدها برأسه لينقذها الحارس البنمي قبل أن تصل إلى ستونز الذي تابعها برأسه أيضا في الشباك.

ثم سجّل كين هدفه الثاني في اللقاء من نقطة الجزاء أيضا في الدقيقة 45+1، بعدما تعرّض اللاعب نفسه للإمساك من قميصه من قبل مدافع بنما.

وهدأ إيقاع اللعب في الشوط الثاني حتى أكمل كين ثلاثيته في الدقيقة 62 بعدما اصطدمت به تسديدة لينجارد وخدعت الحارس البنمي.

وخرج كين من الملعب ودخل مكانه جيمي فاردي، كما شارك فابيان ديلف مكان لينجارد، وضيّق الحارس الإنجليزي جوردان بيكفورد الزاوية على البنمي موريلو الذي أراد متابعة عرضية باركيناس أمام المرمى بالدقيقة 66.

وكاد القائد البنمي روما توريس أن يفتتح التسجيل لمنتخب بلاده في الدقيقة 76، لكنّه فشل في متابعة الكرة من مسافة قصيرة أمام المرمى، لكن البديل فيليب بالوي أحرز الهدف الأول لبنما في تاريخ كأس العالم، بعدما تابع بإتقان ركلة حرة في الشباك بالدقيقة 78، وبعدها كاد سترلينج يدوّن اسمه على لائحة المسجّلبن لكن كرته البعيد مرت بجوار القائم بالدقيقة 82.

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