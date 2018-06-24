26 لاعبا في معسكر الأبيض الأولمبي بهولندا

يغادر المنتخب الأولمبي الإماراتي، صباح غد الاثنين، إلى معسكره الخارجي في هولندا، والمقرر خلال الفترة من 25 إلى 8 يوليو المقبل، ضمن البرنامج المعتمد من لجنة المنتخبات والشؤون الفنية، تحضيرا لدورة الألعاب الآسيوية التي ستستضيفها مدينة جاكارتا في الفترة من 14 أغسطس/آب ولغاية 1 سبتمبر/أيلول القادمين.

وكان البولندي ماسيج سكورزا، مدرب المنتخب الإماراتي، قد استدعى 26 لاعباً للانضمام للمعسكر، وهم: سلطان عبد الله المنذري، عبد الله علي النقبي، محمد حسن الشامسي، أحمد راشد سلطان، سالم سلطان الشرجي، خالد إبراهيم هلال، محمد عبد الباسط محمد، محمد سلمان العكبري، خالد عبد الرحيم باوزير، عبدالرحمن العامري، خليفة مبارك الحمادي، محمد عمر العطاس.

بجانب زايد عبد الله العامري، أحمد محمد العطاس، عبد الله غانم جمعة، حمد جاسم الجسمي، ماجد إبراهيم سرور، عمر جمعة ربيع، حسين عبد الله، محمد خلفان الحراصي، إسماعيل خالد خميس، شاهين سرور الدرمكي، أحمد ربيع الغيلاني، جاسم يعقوب البلوشي، عبد الله حسن النوبي ومحمد خلفان المسماري.

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