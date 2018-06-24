دراسة : الجلوس لفترات طويلة “خطير”

كشفت دراسة علمية حديثة، أشرف عليها باحثون أمريكيون، أن الجلوس لفترات طويلة أمر خطير ولا يتم تعويضه بممارسة الرياضة.

ووفقاً لموقع صحيفة “ديلى ميل” البريطانية، أوضح الباحثون أن الأشخاص البالغين يجلسون أكثر من أى وقت مضى حاليا وعدد قليل منهم يهتمون بكيفية جلوسهم طوال اليوم.

وتشمل بعض أنشطة الجلوس الأكثر شيوعًا بحسب الدراسة تناول وجبات الطعام والقيادة والتحدث على الهاتف باستخدام جهاز كمبيوتر أو تليفزيون أو التليفون الأرضى والقراءة.

وأشار الباحثون إلى أن الحقيقة أن مقدار الوقت المستغرق فى الجلوس قد ازداد بمرور الوقت بعد وجود خدمات مثل الدليفرى و الوجبات الجاهزة،ما جعلنا نظل جالسين لفترة أطول، ووجدت الدراسة أن الأشخاص الأكبر سنا يقضون ما بين 56% و86% من يومهم جالسين .

وأضاف الباحثون أن كثرة الجلوس تسهم فى الإصابة بالسمنة، وبالتالى أمراض القلب والسكرى، كما أنها لا تعوضها ممارسة الرياضة.

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