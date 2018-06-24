شاهد بالصور | المدينة البيضاء في إيطاليا

بواسطة / بتاريخ 2018-06-24 في 6:53 م /
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تتمتع مدينة “ماتيرا” الواقعة في الجنويب الإيطالي بخصوصية شديدة نظراً لما تمتاز به من هندسة معمارية فريدة من نوعها باعتبارها أحد أقدم المدن المأهولة بالسكان في العالم، وقد تحولت كهوف المدينة القديمة مؤخراً إلى فنادق فاخرة تجذب السائحين .


وبفضل تاريخ المدينة تم إدراجها على قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو وكان عدد سكانها انخفض بعد الحرب العالمية الثانية بسبب تفشي الأمراض وانتقال البعض إلى مناطق أحدث لكنها مازالت تتمتع برونقها المستلهم من اللون الأبيض . 

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