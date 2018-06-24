آبل تعرض صيانة مجانية لأجهزة ماك وماك برو التي تواجه مشاكل في لوحة المفاتيح

أعلنت شركة آبل عن تقديمها لبرنامج صيانة جديد لمستخدمي أجهزة ماك وماك برو الذين واجهوا مشاكل مع لوحة المفاتيح الخاصة بأجهزتهم، وذلك بعد مشاكل تقنية في نظام لوحة المفاتيح الذي طورته الشركة واحتوى على مشاكل أثرت على بعض الأجهزة.

وقالت الشركة أن مشكلة في آلية نظام الفراشة (butterfly) المستخدم في لوحة المفاتيح، تمنعها من العمل بالشكل المطلوب، حيث واجه أصحاب الأجهزة مشاكل عديدة في الأزرار المختلفة في لوحة المفاتيح.

وبحسب ما ظهر مع المستخدمين، فإنه عند الضغط على بعض الحروف والأرقام لدى البعض فإنها تقوم بإعادة كتابة نفس الحرف أو الرقم أكثر من مرة، كما أن هناك مشاكل تجعل بعض الحروف والأرقام لا تعمل من الأساس على غير العادة، بالإضافة لمشكلة أخرى تجعل الحروف لا تظهر مطلقاً بالرغم من أنه عند الضغط على الحرف يظهر وكأنه تم كتابته.

وتحدثت الشركة أن خدمة الصيانة المجانية الجديدة بمثابة برنامج إضافي لخدمة الضمان التي تقدمها خدمات المستهلكين AppleCare، حيث سيتم تمديد الضمان للأجهزة المصابة بشكل استثنائي.

قائمة الأجهزة التي يشملها البرنامج وفقاً لموقع الشركة:

MacBook (Retina, 12-­inch, Early 2015)

MacBook (Retina, 12­-inch, Early 2016)

MacBook (Retina, 12-­inch, 2017)

MacBook Pro (13­-inch, 2016, Two Thunderbolt 3 Ports)

MacBook Pro (13-­inch, 2017, Two Thunderbolt 3 Ports)

MacBook Pro (13-­inch, 2016, Four Thunderbolt 3 Ports)

MacBook Pro (13-­inch, 2017, Four Thunderbolt 3 Ports)

MacBook Pro (15-­inch, 2016)

MacBook Pro (15-­inch, 2017)

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