أول مخيم صيفي للفضاء وصناعة الصواريخ من “ناسا” في الإمارات الشهر المقبل

إلى كل الطلاب الذين يحلمون بالسفر إلى الفضاء أو تصميم الصواريخ أو إعداد الرحلات إلى كوكب المريخ، إليكم مفاجأة الشهر القادم وهي بدء أول مخيم صيفي للفضاء وصناعة الصواريخ من ناسا في الإمارات عام 2018.

وسيكون المخيم مفتوحًا لكل الطلاب بين 9 و14 عام، وسيقوده مجموعة من خبراء ناسا الذين يمتلكون خبرة واسعة في الفضاء من أمريكا الشمالية وأوروبا. يبدأ المخيم من يوم الأحد 15 يوليو وينتهي الخميس 23 أغسطس.

وسيتم خلال المخيم استخدام المناهج الفضائية لناسا والإمارات والمشاريع الفضائية وتدريبات رواد الفضاء وأنشطة أخرى كثيرة. سيتعلم الطلاب عن الحياة والعمل في الفضاء، وسيتعرفون على الرحلات التي وصلت إلى المريخ، كما أنهم سيصممون قاعدتهم الخاصة للمريخ.كما يتيح المخيم فرصة ليتعرف الطلاب على صناعة الصواريخ؛ علوم الصواريخ ودفعها. سيتعلم الطلاب أيضًا طريقة عمل الصواريخ وستكون لديهم فرصة بناء نموذج صاروخ حقيقي. ستتم تغطية جميع جوانب الحياة في الفضاء حتى أنهم سيتمكنون من تذوق الطعام الحقيقي الذي يتناوله رواد الفضاء.

سيعقد المخيم الأسبوعي في قاعة فندق لابيتا دبي باركس اند رسرورتس خلال أيام الأسبوع من 10 صباحًا وحتى 4 مساءً. وسيشهد هذا المخيم معلمين من ناسا يقومون بتوجيه الطلاب طوال رحلتهم وصولاً إلى عالم الفلك وصناعة الصواريخ المبهر. كما يضم المخيم زيارات من ضيوف خاصين للتحدث عن تجاربهم الشخصية. كما أنهم سيجيبون على جميع تساؤلات الطلاب حول المسارات المهنية المستقبلية في العلوم والهندسة، وكيف يمكنهم تحقيق أحلامهم.

تعتبر هذه الفرصة الفريدة والأولى من نوعها أمرًا رائعًا لكل الطلاب في الإمارات ليخوضوا تجربة التعرف على جميع الأمور المبهجة المتعلقة بالعلوم والهندسة والفضاء. تم تنظيم المخيم الصيفي للفضاء وصناعة الصواريخ من ناسا من قِبل مدرسة كومباس العالمية، وهي علامة تجارية رائدة في مجال السفر منذ عام 2003. فهي متخصصة في رحلات السفر وهي الشريك الإقليمي لمركز ناسا للفضاء والصواريخ في الولايات المتحدة الأمريكية.

تقول ليسي دونالد، الرئيس التنفيذي والمدير الإداري لمدرسة كومباس العالمية: “يشرفنا حضور كل هذه العقول المتفتحة من الوكالة الرائدة في الفضاء في العالم إلى الإمارات العربية المتحدة لمشاركة معرفتهم وخبرتهم مع الطلاب، ولذا تعتبر هذه الفرصة الأولى من نوعها في الإمارات العربية المتحدة.”

تقدم مدرسة كومباس العالمية أكاديمية الابتكار، حيث يمكن للطلاب أن يحصلوا على فرصة لإبراز مواهبهم في العصر الواحد والعشرين. أكاديمية الابتكار عبارة عن مخيم صيفي له وجهة خيالية مستوحاة من المناهج، يقدم للطلاب تجربة التعلم من خلال تحديات مبتكرة في أي من المجالين: الهندسة والعلوم؛ أو الابتكار وفنون الأداء والأنشطة المستندة على الارتجال.

وتعتبر هذه الأكاديمية الأولى من نوعها في الإمارات. يمكن للطلاب بين 7 و14 عام أن يتطلعوا إلى تعلم مهارات ابتكارية والتفكير النقدي والتعاون والعمل الجمعي والتواصل. ستُعقد الأكاديمية خلال نفس الستة أسابيع في نفس موقع مخيم الفضاء وصناعة الصواريخ. يتضمن كل من البرنامجين إرشادات من موظفين من دول مختلفة ومواد البرنامج وجميع الأدوات المطلوبة، بالإضافة إلى وجبة غداء ووجبة خفيفة كل يوم.

للتسجيل، الرجاء إرسال رسالة بريد إلكتروني إلىcompass@compassuae.com أو الاتصال على +971564551574.

رسوم التسجيل الشاملة في مخيم ناسا للفضاء وصناعة الصواريخ: 2650 درهم إماراتي

رسوم التسجيل الشاملة في مخيم أكاديمية الابتكار: 2250 درهم إماراتي

الموقع: فندق لابيتا دبي باركس اند رسرورتس

*تتوفر خدمة النقل ذهاب وعودة بحافلة مدرسية من 4 مواقع في دبي و موقع واحد في أبوظبي مقابل تكلفة إضافية.

المواعيد:

· يوليو وأغسطس 2018

· يوميًا من الأحد إلى الخميس

· يبدأ البرنامج في العاشرة صباحًا

· ينتهي البرنامج في الرابعة مساءً