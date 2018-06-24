السعودية | 120 ألف امرأة تقدمن للحصول على رخص القيادة في 4 مدن
كشف المتحدث الأمني بوزارة الداخلية السعودية اللواء منصور التركي عن أن أكثر من 120 ألف امرأة تقدمن للحصول على رخص قيادة المركبات في 4 مدن، وأن الطلب ما زال كبيراً جداً.
وأوضح أن معظم المتقدمات للحصول على رخص لا يُجدن القيادة، ولذا تم إنشاء 6 مدارس لتعليمهن القيادة، إضافة إلى تأهيل 40 محققة لحوادث السير، وأن هناك جهودا تُبذل لتقليل الخسائر المادية.
وأضاف، في مؤتمر صحفي لوزارة الداخلية السعودية حول تنفيذ قرار قيادة المرأة للسيارة، أنه يوجد 9 مناطق لم يتم إنشاء مدارس تعليم قيادة للمرأة فيها، وهناك معلومات تؤكد أن النساء في تلك المناطق يُرِدن التعلم مشيراً إلى أنه سيتم إنشاء 6 مراكز لتعليم المرأة قيادة السيارة في مختلف مناطق المملكة وتجهيز 22 مركز في المملكة لاستبدال رخص القيادة الاجنبية وتوفير تقنية على طرق مختلفة للتعرف على المرأة من خلال الخصائص الحيوية .