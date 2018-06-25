بالصور.. مسجد تولوز الكبير

بإطلاق الحمام الأبيض في السماء، افتتح كبار القيادات الإسلامية في فرنسا، والجالية الإسلامية في مدينة تولوز، مسجد تولوز الكبير “جراند موسكي دو تولوز”، السبت الماضي، في حي إيمبالو.

توضح صحيفة “لا ديبش” الفرنسية، إن هذا المبنى، يعد أكبر مبنى ديني إسلامي في فرنسا، بمساحة 2000 متر مربع (2 كلم)، كما يضم منارة وقبة يمكن رؤيتهما من مسافات بعيدة.

وتتميز القبة في المسجد الكبير بتولوز، بطلائها المعدني والذي يصبح لامع تحت أشعة الشمس.

ويوضح المعماري الفرنسي، كريستيان بارت أن الطراز المعماري الذي بني عليه المسجد يعكس حالة من الطمأنينة والهدوء.

يشير الموقع إلى أن العمل كان يجرى على هذا المسجد منذ عام 2005، تحت قيادة مؤسسة “دائرة الحوار الحضاري” التي يقودها الشيخ محمد تاتاي.

وخلال الافتتاح، بدأ تاتاي حديثه بالسلام، قبل أن يؤكد أن هذا المسجد سيصبح قلعة حصينة ضد التطرف.

ومن جانبه علق، عبد الله غلام الله، رئيس المجلس الإسلامي الأعلى للجزائر بـ “لن تكونوا مؤمنين حتى تحبوا بعضكم بعض”. أما ممثل المسجد الكبير في باريس، محمد اوانجي، فقد أكد أن المسجد هو “رمز للتسامح.

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