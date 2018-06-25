دي خيا أسوأ حارس مرمى في كأس العالم!

سلط موقع آس الإسباني الضوء على رقم سلبي للحارس الإسباني دافيد دي خيا والذي يحرس عرين المنتخب الإسباني في نهائيات كأس العالم الحاليةن وفقاً لموقع سبورت 360.

الحارس الإسباني لم يحظ بأفضل مبارياته عندما واجه منتخب البرتغال بالرغم من تقديم موسم قوي للغاية مع فريقه مانشستر يونايتد ولكن استطاع نجم سيليساو أوروبا كريستيانو رونالدو التفوق عليه بتسجيل ثلاثية بما فيهم الهدف الثاني الذي شهد خطأ ساذج قلما يحدث من دي خيا.

ويعد دافيد دي خيا الحارس الوحيد في كأس العالم الذي لم يتسطع التصدي لأي تسديدة خلال المباراتين الماضيتين له مع المنتخب الإسباني، بطبيعة الحال فمباراة منتخب إيران كان فيها محظوظاً بعدم وجود خطورة حقيقية على مرماه.

أما في مباراة البرتغال فقد صوب رونالدو 3 تصويبات لم تخطئ أي منهم الشباك، لذا وجد حارس مانشستر يونايتد نفسه فريسة لهذا الرقم السلبي حتى الآن.

ويعد الحارس المكسيكي أوشوا أكثر من تصدى للتسديدات في كأس العالم برصيد 14 تصدي يليه الحارس الدنماركي كاسبر شمايكل برصيد 10 تصديات، بينما يحمل كل من فيرناندو موسليرا وسوباسيتش نسبة تصدي تبلغ 100% وهي الأعلى في كأس العالم حالياً.

ويبدو طريق المنتخب الإسباني ممهداً للعبور إلى ثمن النهائي فأي نتيجة باستثناء الخسارة أمام منتخب المغرب تضمن التأهل، وحتى الخسارة قد تؤهله في حالة عدم تحقيق إيران لنتيجة إيجابية أمام البرتغال.

معجب بهذه: إعجاب تحميل...

مرتبط

التعليقات