البدء بتطبيق جدول المخالفات الجديد للأنشطة الاقتصادية في رأس الخيمة

أعلنت اقتصادية راس الخيمة عن بدء تطبيق جدول مخالفات الجديد للأنشطة الاقتصادية بالإمارة وفقا لقرار المجلس التنفيذي الصادر بهذا الشأن، يقلص من تكاليف الاعمال مقارنة من الجدول السابق حيث تضمنت التعديلات الجديدة على جدول المخالفات إلغاء 25 مخالفة كان معمول بها في الجدول السابق نظرا لوقوع هذه المخالفات ضمن اختصاصات جهات حكومية محلية واتحادية أخرى، وهو الأمر الذي يجسد حرص الدائرة على تخفيف الأعباء الرقابية على الشركات وضمان عدم الازدواجية والتداخل في الصلاحيات الرقابية بين هذه الجهات.

وأشار د. عبدالرحمن الشايب النقبي مدير عام الدائرة إن من أبرز التحسينات والتغييرات التي أجريت على جدول المخالفات هي تخفيض قيمة المخالفات بحديها الأدنى والأقصى للعديد من بنود جدول المخالفات إدراكا لأهمية تعزيز الثقة بين الدائرة ومجتمع الاعمال في الامارة، ومن أجل حفز أصحاب العمل على الاستمرار في ممارسة الأنشطة الاستثمارية، كما شهدت مخالفات عدم التجديد تخفيضاً بنسبة 60% من القيم السابقة، فضلاً عن تقليص عدد الإجراءات لكل مخالفة إلى إجراءين اثنين فقط عوضا عن ثلاثة إجراءات، مما يخفف من عبئ الإجراءات الرقابية على أصحاب الأعمال في الامارة.

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