«الرقابة الغذائية» ينفي صحة فيديو «الزيوت المهدرجة»

دعا جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية إلى التقليل من استهلاك الدهون المحولة بالاعتماد قدر الإمكان على الأغذية الطازجة والمحضرة منزلياً والتقليل من استهلاك الوجبات السريعة والأغذية المصنعة.

وينصح الجهاز باتباع قواعد التغذية السليمة، وذلك من خلال التنويع في الاستهلاك مع التركيز على تناول الخضار والفواكه، وخاصة الطازجة منها وكذلك الحليب ومنتجاته، ومنتجات الحبوب وخاصة (الحبوب الكاملة) والبيض والعسل، والاعتدال في تناول المنتجات الأخرى بالإضافة إلى إتباع نظام غذائي صحي ومتوازن وممارسة الرياضة بشكل دوري.

وأكد الجهاز أنه يتحقق من سلامة الزيوت والدهون والمنتجات الغذائية التي تدخل تلك الزيوت المتحولة والدهون في تصنيعها، كما يعمل على التحقق من مطابقتها لاشتراطات اللوائح الفنية والمواصفات الإماراتية ذات الصلة والصادرة عن هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس.

وبشأن فيديو تم تداوله الأسابيع الماضية عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول منع الزيوت المهدرجة، أكد جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية عدم صحة الفيديو المتداول، حيث يحتوي على معلومات مغلوطة تضلل فهم المستهلك حول الموضوع.

وقال الجهاز : إن المتحدث في الفيديو أشار إلى أن هيئة الغذاء والدواء الأميركية قامت بمنع استخدام الزيوت المتحولة أو (المهدرجة بشكل جزئي او كلي)، والحقيقة أن قرار منع استخدام الزيوت المتحولة في التصنيع لن يتم تنفيذه حتى عام 2020 بعد التمديد الأخير.

وأوضح الجهاز أن الزيوت المهدرجة تدخل في العديد من الصناعات الغذائية وفي العديد من المنتجات الغذائية في مختلف الأسواق في دول العالم حيث تحدد اللوائح الفنية والمواصفات الإماراتية والخليجية والدولية مواصفات الزيوت والدهون ونسب الدهون المشبعة وغير المشبعة ونسب الدهون المتقابلة Cis وغير المتقابلة Trans.

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