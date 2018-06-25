اليماحي: مستوى محمد عبدالله يؤهله لإدارة مباريات متقدمة في المونديال

أكد عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم، رئيس لجنة الحكام محمد عبيد اليماحي، أن تغريدات وتفاعل الجمهور العربي عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة الداعمة لطاقم التحكيم الإماراتي الموجود حالياً ضمن الحكام الذين يديرون مباريات كأس العالم 2018 في روسيا تثلج الصدور، وتمثل حافزاً للطاقم الإماراتي لتقديم الأفضل دائماً، مشيراً الى أن المستوى التحكيمي الذي قدمه خلال قيادته لمباراة فرنسا وبيرو الأخيرة ضمن مباريات المجموعة الثالثة في المونديال يؤهله لإدارة مباريات في مراحل متقدمة في هذا الحدث.

وقال اليماحي لـ«الإمارات اليوم»: «تداولت مواقع التواصل الاجتماعي تغريدات وتفاعلاً واسعاً للجمهور العربي تشيد بالأداء المميز الذي قدمه طاقم التحكيم الإماراتي في كأس العالم، ونحن بدورنا نشكر هذه الجماهير الوفية على هذا التفاعل وهذا الدعم المعنوي الكبير الذي وجده الطاقم الإماراتي خلال مشاركته ضمن حكام مونديال روسيا، وهذا الأمر أسعدنا كثيراً لاسيما أن القرارات التي اتخذها الحكم محمد عبدالله في مباراة فرنسا وبيرو كانت كلها سليمة، نظراً لحرصه على تشريف التحكيم الإماراتي والعربي، وتميز هذا الطاقم كان نتاجاً لاجتهاد شخصي من قبلهم وكذلك للتركيز الكبير في أداء مهمتهم على أكمل وجه وتشريف وطنهم الإمارات في أهم حدث كروي على مستوى العالم».

وأضاف «طاقم التحكيم الإماراتي ترك حتى الآن انطباعاً جيداً في المونديال، وبات الكل يتحدث عنهم بكل فخر وأنهم شرفوا الصافرة العربية في المونديال، ولذلك فإننا بدورنا أيضاً فخورون في اتحاد كرة القدم وفي اتحاد الكرة بالأداء التحكيمي المميز الذي قدموه، ونشعر كأن منتخب الإمارات هو من يمثلنا في هذا الحدث وقد تواصلت معهم عقب مباراة فرنسا وبيرو وقدمت لهم التهنئة على المستوى الرائع الذي قدموه في المباراة».

وأدار طاقم التحكيم الإماراتي بقيادة الحكم الدولي محمد عبدالله حسن حتى الآن مباراة فرنسا وبيرو التي انتهت بفوز فرنسا، فيما شارك محمد عبدالله حسن حكماً رابعاً في مباراة ألمانيا والمكسيك، وكذلك ظهر الحكم محمد أحمد حكماً خامساً في مباراتي ألمانيا والمكسيك، والسنغال وبولندا، الى جانب مشاركته مساعداً أول في مباراة فرنسا وبيرو الأخيرة.

وتابع اليماحي «الحكم الإماراتي في مونديال روسيا لا يقل مستوى عن أي حكم عالمي في هذا الحدث، بل إنه يتفوق في الأداء على بعض الحكام».

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