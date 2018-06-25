«رخصة قيادة قارب» إلزامية لنائب النوخذه المواطن

أصدرت وزارة التغير المناخي والبيئة، قراراً يلزم نائب النوخذه المواطن، باستخراج رخصة قيادة قارب، من المعاهد المعتمدة من الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، وذلك حتى يتمكن من الحصول على تصريح لممارسة المهنة.

واعتمدت الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، 15 مركزاً ومعهداً في مختلف مناطق الدولة، للتدريب على قيادة الوسائل البحرية الصغيرة فئة 12 مترا و24 متراً، بشرط إحضار صورة للهوية ولرخصة قيادة المركبة و صورة شخصية، إضافة إلى صورة رخصة القارب «القول».

وقال المهندس صلاح الريسي، مدير إدارة استدامة الثروة السمكية بوزارة التغير المناخي والبيئة، إن هذا الأجراء يعتبر تنظيمياً في إطار تنفيذ أحكام القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 23 لسنة 1999 في شأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية بدولة الإمارات ولائحته التنفيذية، التي نصت أحكامه في المسائل المتعلقة في إبحار قارب الصيد دون مالكه، يجوز إنابة ربان مواطن مرخص من الوزارة لتشغيل قارب الصيد، والعمل عليه كنوخذه.

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