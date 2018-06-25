إطلاق خدمة «تسهيل» المتنقلة قريباً

كشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن إطلاقها قريبًا خدمة «تسهيل» التي تقدم من خلالها على توصيل الخدمة المتنقلة لخدمات الوزارة للمتعاملين أينما ووقتما شاؤوا، حيث يمكن للمتعامل طلب الخدمة، إما من خلال تطبيق «توصيل» للهاتف الذكي وإما بالاتصال بمركز خدمة العملاء، ومن ثم يقوم المتعامل بتحديد الخدمات التي يرغب في الحصول عليها وتحديد المكان والوقت المناسبين له، بعدها تقوم مركبة بالتوجه إلى المكان المحدد في الوقت المطلوب.

وفتحت وزارة الموارد البشرية والتوطين الباب مؤخرا أمام الشركات المختصة القادرة على تقديم الخدمات الحكومية بطريقة مبتكرة وباستخدام أحدث التقنيات العصرية، لتنفيذ المشروع المذكور مع الوزارة بنظام العمولة (رسم ثابت عن كل طلب للخدمة)، ولتقديم خدماتها للمتعاملين حسب الحاجة وبشكل متنقل أينما كانوا ووقتما شاءوا، مضيفة أنه ينبغي على مُقدمي العروض تقديم مقترح يستند إلى نطاق العمل المذكور لتقديم الخدمة ووفق المعايير المُحددة من قِبَل الوزارة.

وطالبت الوزارة من مُقدمي العروض الالتزام بتقديم العروض لتغطي العناصر التالية: دليل العلامة التجارية الهوية المرئية، ودليل التصميم الخارجي للمركبة، ودليل التصميم الداخلي للمركبة، ودليل المواصفات التقنية (الأنظمة، والأجهزة، والمعدات داخل المركبة، وقائمة ورش السيارات المُعتمدة، وتطوير الأنظمة الإلكترونية، والأنظمة الإلكترونية وتطبيقات الهاتف الذكي اللازمة لتقديم الخدمة، وتنصيب وصيانة الأنظمة والتطبيقات، وتقديم الدعم الفني للأنظمة والتطبيقات، وإصدار أدلة المستخدم وتحديثها عقب كل تعديل أو إضافة، وإعداد وتقديم الدورات التدريبية للموارد البشرية بالخدمة، وتوفير مركز الاتصال، وإعداد مركز الاتصال، وتعيين الموارد البشرية اللازمة لتشغيل المركز.

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