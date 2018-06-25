بلدية أبوظبي تدعو قطاع البناء والإنشاء إلى التسجيل في نظام “أوشاد”

دعت بلدية مدينة أبوظبي جميع الشركات العاملة في قطاع البناء والإنشاء إلى أهمية الالتزام بمعايير واشتراطات السلامة والصحة المهنية والبيئة، وتوفير بيئة عمل مناسبة وصحية لجميع العمال، والعمل من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة التي من شأنها حماية حياة العمال والحفاظ على صحتهم وسلامتهم العامة .

جاء ذلك خلال قيام الدكتورة هدى السالمي مدير إدارة البيئة والصحة والسلامة في بلدية مدينة أبوظبي بتكريم ممثلي 8 شركات عاملة في قطاع البناء والإنشاء في أبوظبي تقديرا لحصولها على شهادات اعتماد نظام إدارة السلامة والصحة المهنية من مركز أبوظبي للسلامة والصحة المهنية (أوشاد)، وتتويجاً لاستيفائهم كافة المتطلبات الأساسية للإطار العام لإمارة أبوظبي في مجال السلامة والصحة المهنية.

وضمن هذا الإطار أثنت الدكتورة هدى على الشركات وحثتهم على الاستمرار في التزاماتهم وتطبيقهم معايير السلامة والصحة المهنية في كافة المشاريع، وتقديم تقارير الآداء الربع السنوية للسلامة والصحة المهنية، والإبلاغ عن الحوادث البليغة والتحقيق فيها و اتخاذ الإجراءات التصحيحية، الأمر الذي يجسد قيم الإمارات وشعبها وقوانينها التي تحرص وتشدد على حماية حياة جميع أفراد المجتمع وخصوصاً العمال في المواقع الإنشائية.

على الصعيد ذاته دعت مدير إدارة البيئة والصحة والسلامة في بلدية مدينة أبوظبي كافة الكيانات العاملة في قطاع البناء والإنشاء (المقاولين والاستشاريين والمطورين) الغير المسجلين إلى أهمية التسجيل في نظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية (أوشاد) (OSHAD SF) من خلال التواصل مع البلدية على الإيميل التالي: hse@adm.abudhabi.ae بهدف استكمال إجراءات التسجيل في النظام.

كما نوهت للعاملين في قطاع البناء والإنشاء على الالتزام الدائم باتخاذ الإجراءات الخاصة بالسلامة والأمان أثناء فترات العمل، والتي تحول دون وقوع حوادث أو إصابات، وتوفير كل أسباب الأمان للعمال من خلال اتباع أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، مشيرة إلى حرص بلدية مدينة أبوظبي المستمر على تعزيز علاقات التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين بهذا الشأن بهدف الارتقاء المتواصل بمستويات الأمان والسلامة للعمال كافة وفي جميع مواقع البناء والإنشاء.

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