مطار أبوظبي يطلق مجموعة من المبادرات لتعزيز تجربة المسافرين في موسم الصيف

أعلنت مطارات أبوظبي عن اتخاذها الاستعدادات اللازمة لاستقبال موسم الصيف في مطار أبوظبي الدولي من خلال إطلاق مجموعة من المبادرات والتسهيلات التي تشمل تأشيرات الدخول لمسافري الترانزيت عند وصولهم إلى الدولة، إلى جانب نشر التحديثات الخاصة بمواعيد رحلات الطيران عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتوفير النظم المبتكرة لتعزيز إجراءات السفر، فضلاً عن رفع سرعة خدمة الـ”واي فاي” المجانية في المطار بهدف إثراء تجربة المسافرين عبر مرافقه.

وبهذا الصدد، قال عبد المجيد الخوري الرئيس التنفيذي بالإنابة لمطارات أبوظبي: “نضع معايير سلامة المسافرين على رأس أولوياتنا، ونواصل جهودنا من أجل تعزيز خدماتنا لتوفير أعلى سبل الراحة بهدف ضمان استمتاع جميع المسافرين عبر مطار أبوظبي الدولي بتجربة عالمية المستوى. ويسرنا العمل باستمرار مع شركائنا الاستراتيجيين والجهات المعنية جنباً إلى جنب من أجل تحقيق جميع أهدافنا وإنجازاتنا المشتركة”.

تأشيرات العبور عند الوصول لمسافري الترانزيت

أطلقت مطارات أبوظبي منصة جديدة لاستخراج تأشيرات الزيارة لمسافري الترانزيت داخل مطار أبوظبي الدولي عند وصولهم إلى أرض الدولة، وذلك بالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة، وشركة الاتحاد للطيران والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، بهدف منح المسافرين إمكانية الحصول على تأشيرة الدخول سواء كانت ترانزيت أو سياحية في غضون 30 دقيقة.

وتقع منصة الخدمات الجديدة في منطقة مسافري الترانزيت بصالة القادمين ضمن مبنى المسافرين 3 بمطار أبوظبي الدولي، حيث تتيح للمسافرين عبر المطار من مختلف الجنسيات إجراءات ميسرة لتسهيل إمكانية دخولهم إلى الدولة لعدة ساعات أو لمدة أربعة أيام (96 ساعة) أو أكثر، شاملةً جميع أنواع تأشيرات العبور المتاحة، وذلك في إطار دعم مساعي إمارة أبوظبي المستمرة لاستقطاب عدد أكبر من الزوار إلى العاصمة.

تحديثات رحلات الطيران عبر مواقع التواصل الاجتماعي

أطلقت مطارات أبوظبي خدمة “بيزتويت” وهي خدمة آلية توفر معلومات الطيران على منصات التواصل الاجتماعي لمطار أبوظبي الدولي، لتمكن المسافرين القادمين والمغادرين عبر المطار الحصول على تحديثات آنية حول مواعيد الرحلات الجوية عبر حسابات مواقع التواصل الاجتماعي في “تويتر” و’فيسبوك‘.

وتوفر “بيزتويت” أحدث المعلومات المتعلقة برحلات الطيران، بما في ذلك أوقات المغادرة والوصول إلى البوابة، لجميع الرحلات الدولية. ويمكن للمسافرين التسجيل في الخدمة عبر الموقع الإلكتروني لمطار أبوظبي الدولي للحصول على تحديثات الرحلات عبر تغريدة أو رسالة من auhflights@ على حساباتهم في “تويتر” أو ’”فيسبوك”.

نظام السفر الذكي

ساهم نظام “السفر الذكي” الذي تم إطلاقه عام 2016 في التغيير من عملية إنهاء إجراءات السفر وجعلها أكثر سرعة وسهولة في مطار أبوظبي الدولي. وجرى إطلاقه بالتعاون مع وزارة الداخلية والقيادة العامة لشرطة أبوظبي ليتيح للمسافرين فرصة إنهاء إجراءات السفر والمرور عبر بوابات الجوازات والتدقيق الأمني من خلال خمس خطوات بسيطة فقط.

ويعزز النظام من كفاءة تجربة المسافرين، حيث أنه ساهم حتى الآن في تخفيض الوقت المستغرق لإنهاء إجراءات عمليات السفر بنسبة 70%، ما عزز تجربة المسافرين وجعلها أكثر كفاءة وراحة. كما يمكن للمسافرين استخدام مرافق تسليم الأمتعة في مركز إتمام إجراءات السفر في مركز أبوظبي الوطني للمعارض أو في مركز المدينة بمنطقة النادي السياحي، أو في مطار العين الدولي وذلك قبل 24 ساعة من موعد السفر.

عروض مميزة على خدمات المطار

يعتزم مطار أبوظبي الدولي إطلاق مجموعة من الأنشطة والعروض التجارية، بهدف تعزيز تجربة المسافرين عبر مرافقه.

وتم إضافة خدمة جديدة لتعزيز راحة مسافري الترانزيت لتخزين حقائبهم في منطقة المغادرين في حال رغبوا بالخروج من المطار لاستكشاف معالم المدينة.

ويتيح مطار أبوظبي الدولي مجموعة من العروض المتميزة لتوفير خدمات غسيل السيارات وتنظيفها وفق أعلى معايير الجودة. كما تتيح سوق أبوظبي الحرة باقة من العروض الرائعة المقدمة من علامات تجارية بارزة. وسيجرى طرح تخفيضات متميزة على الأجهزة الكهربائية، وقسائم مجانية من متاجر المجوهرات ومجموعة متنوعة من الوجبات المتاحة في مختلف منافذ المأكولات والمشروبات، وذلك بهدف تلبية احتياجات المسافرين كافة.

ويمكن للمسافرين من محبي كرة القدم الاستمتاع بمشاهدة المباريات التي تخوضها فرقهم المفضلة خلال انتظار موعد رحلاتهم في المناطق المخصصة لعشاق كرة القدم، كما يمكنهم خوض مباراة كرة قدم تفاعلية وشراء منتجات رسمية.

وتتيح صالة كبار الشخصيات بمطار أبوظبي الدولي، للهيئات الحكومية أسعاراً مخفضة للانضمام إلى عضوية الصالة الألماسية، والتي تتميز بأسطولها الجديد من سيارات “بي إم دبليو” وغيرها من المزايا الاستثنائية الأخرى. وجدير بالذكر أن صالة كبار الشخصيات حصلت مؤخراً على شهادة آيزو (ISO 90001) لإدارة الجودة.

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