إسعاف دبي تنقذ طفلا تعرض للغرق وفقد التنفس والنبض

تمكن طاقم الإسعاف بمؤسسة دبي لخدمات الاسعاف من إنقاذ طفل عمره 3 سنوات تعرض للغرق في مسبح البناية التي يسكنها مع اسرته في منطقة موتور سيتي، بعد أن سارع المسعفون إلى إنعاش الطفل حتى عاد النبض ومن ثم نقلوه إلى المستشفى، وقد خرج الطفل معافى بعد يومين فقط.

وقد تلقت المؤسسة بلاغاً نحو الساعة الثالثة ظهراً أول ايام عيد الفطر بوجود طفل غريق في مسبح بنايته وأن القلب لا ينبض والتنفس متوقف، وعلى الفور تحرك المستجيب بسرعة للحالة وأبلغ طبيب الطوارئ ليكون مستعداً ويتوجه مباشرة الى هناك، ووصل المسعفون خلال 3 دقائق فقط، حيث فوجئ الفريق بانعدام التنفس فقاموا بالانعاش القلبي الرئوي وفتح مجرى الهواء بأنبوب القصبة الهوائية وخلال دقائق قليلة عادت له العلامات الحيوية وتم نقله للمستشفى حيث كان تخطيط القلب طبيعيا مايدل على ان الانعاش القلبي تم بطريقة محترفة ومنظمة.

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