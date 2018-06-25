الأولمبياد الخاص الإماراتي يقيم تجمع الألعاب الجماعية

أقام الأولمبياد الخاص الإماراتي، أمس الأول السبت ،التجمع الرياضي لمنتخبات الرياضات الجماعية المختلفة، والتي تشمل “كرة القدم، كرة السلة، كرة الطائرة بهدف تصنيف اللاعبين وتقييم مهاراتهم الرياضية والبدنية حتى يتم تشكيل الفرق المشاركة في الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص.

واستضاف الحدث، الذي يعد واحداً من أهم التجمعات للرياضات الجماعية على مستوى الدولة من حيث حجم الإقبال والمشاركة لعدد 115 لاعب ولاعبة، نادي العين للمعاقين التابع لمؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية والاحتياجات الخاصة.

وعكس حرص أصحاب الهمم، من ذوي الإعاقة الذهنية في مختلف نوادي أصحاب الهمم بالدولة. على المشاركة ، الرغبة في إعطاء الفرص المتساوية لكافة اللاعبين لدخول تصفيات المشاركة في الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص والتي ستقام في العاصمة أبو ظبي في مارس 2019.

ويأتي تنظيم هذا التجمع أيضاً بهدف دعوة اللاعبين الموحدين من غير ذوي الإعاقة للمشاركة مع أصحاب الهمم ذوي الإعاقة الذهنية والمشاركة معهم في تكوين المنتخبات الموحدة التي ستشارك في البطولة العالمية القادمة والتي تسمح الفرصة للأشخاص من غير أصحاب الهمم المشاركة بنسبة تصل إلى 50% في بعض الفرق الجماعية وذلك بهدف الدمج والدعم الشامل بين افراد المجتمع.

ويعد هذا النمط من الفعاليات فرصة مثالية من أجل تحقيق الدمج الرياضي والترابط المجتمعي بين اللاعبين كافة، سواء رياضيي الإعاقة الذهنية أو الرياضيين من غير ذوي الإعاقة الذهنية، فضلاً عن كونها تمثل فرصة عملية، وحقيقية، لترسيخ الثقة لدى رياضيي الأولمبياد الخاص لإبراز أقصى ما لديهم من مهارات وطاقة، وكسر الصورة النمطية بإجراء رياضات الأولمبياد الخاص في معزل عن باقي الرياضات.

من جانبه قال السيد طلال الهاشمي عضو مجلس إدارة الأولمبياد الخاص الإماراتي، رئيس اللجنة الفنية: ” تأتي استضافة مدينة العين للتجمع الأول للرياضات الجماعية ، ضمن تجهيزاتنا للبطولة العالمية القادمة، والتي نأمل أن تكون الأفضل في تاريخ مشاركات الدولة للأولمبياد الخاص الإماراتي، لما يستحقه أعضاء منتخب الإرادة من كافة اشكال الدعم والتمكين”.

وتابع : ” ويمثل هذا التجمع ضمانة مثالية لتحقيق عملية اختيار عادلة لجميع الرياضيين على مستوى الدولة، كما أنه أيضاً أتى فرصة ايضاً لتقييم مهارات الرياضيين الفنية والعمل على تطويرها بالتعاون مع نوادي أصحاب الهمم في الدولة”.

واثنى الهاشمي على جهود مؤسسة زايد العليا وكافة نوادي أصحاب الهمم في الدولة والتعاون اللامحدود والدائم، الذي أبدته مختلف هذه الجهات في كافة فعاليات الأولمبياد الخاص الإماراتي”.

يُذكر أن أعضاء منتخب الإرادة سيشاركون في مارس 2019 في بطولة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص والتي تستضيفها أبوظبي بمشاركة 170 دولة وأكثر من 7000 رياضي في احتفالية رياضية تعتبر الأكبر على مستوى الدولة والمنطقة في هذا الإطار.

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