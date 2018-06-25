شرطة أبوظبي: لا تهاون في تطبيق القانون على السائقين المتهورين

أكد العميد خليفة محمد الخييلي مدير مديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي أنه لن يكون هناك أي تهاون في تطبيق القانون على “المتهورين” الذين يعرّضون حياتهم، وحياة الآخرين للخطر، وسيتم إيقافهم وحجز مركباتهم وتحويلهم الي القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، وناشد الأسر خاصة ونحن مقبلين على الإجازة الصيفية الى ضرورة شغل أوقات الطلاب بالبرامج المفيدة وعدم السماح لهم بقيادة المركبات، والمشاركة في سباقات خطرة وقيادة المركبات بطيش وتهور على الطرق.

وفي ذات السياق، اطلقت مديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية بشرطة حملة للسلامة المرورية في فصل الصيف ودعت السائقين قبل قيامهم بالسفر عبر البر الى التأكد من صيانة المركبة وصلاحية اطارات مركباتهم وفحص المرايا الجانبية والداخلية وتشغيل جهاز تحذير الإشارات الأربع وكفاءة الفرامل، وفحص زيت المحرك للتأكد من أنه في الوضع المناسب، وفحص التبريد والتأكد من أن مستوى الماء في المبرد «الراديتر» جيد.

وحذرت قائدي المركبات من مخاطر وجود المواد التي تزيد من احتمالية نشوب حريق في المركبة نتيجة لارتفاع درجة حرارة الجو صيفاً، وتشمل تلك المواد الأدوات التي تحتوي على الغاز” الولاعات الصغيرة والمداخن ” والمواد الكيميائية للقابلة للاشتعال فقد يؤدي تفاعل تلك المواد مع درجة حرارة الجو الى وقوع حوادث حريق للسيارات ، مؤكدا ضرورة وجود طفايات الحريق بالمركبة .

وأوضح العميد الخييلي ان الحملة تأتي بهدف زيادة الوعي بأهمية أخذ الاحتياطات اللازمة لسلامة المركبة و الصيانة الدورية لها، والتأكد من سلامة الإطارات، للحد من الأسباب التي تؤدي الى وقوع الحوادث المرورية وخصوصاً خلال هذه الفترة من العام.

وقال انها تركز على التوعية عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي لتثقيف السائقين المغادرين والقادمين الى الدولة، بالنظم والقوانين، وحثهم على ضرورة التزامهم بقانون السير والمرور، والسرعات المقررة على الطرق الداخلية والخارجية.

كما تشمل توجيه رسائل توعية حول أبرز المخالفات الخطرة التي يرتكبها السائقين خلال فصل الصيف والتي تتسبب في وقوع الحوادث المرورية الجسيمة، مثل: السرعة الزائدة ، الحمولة الزائدة ،استخدام الهاتف اثناء القيادة، عدم استخدام حزام الامان، عدم الانتباه والتركيز اثناء القيادة لفترات طويلة، عدم الالتزام بخط الطريق ، عدم ترك مسافة كافية بين المركبات .

وأكد الخييلي أنه سيتم تكثيف الرقابة على الطرق التي تؤدي الى المنافذ الحدودية من خلال القناص والأنظمة الذكية لرصد المخالفين لقانون السير والمرور ومتجاوزي السرعات المقررة و تطبيق القانون عليهم بحزم، للحد من الأسباب التي تؤدي الى وقوع حوادث مرورية جسيمة ينتج عنها وفيات واصابات بليغة .

وحث على ضرورة اتخاذ الاجراءات الوقائية بفحص إطارات المركبات والتأكد من سلامتها وتبديلها في حالة انتهاء صلاحيتها او وجود أي تشققات عليها واستخدام الأصناف الجيدة و المطابقة للمواصفات لتجنب الحوادث المرورية التي تقع بسبب انفجارها، و التقيد بالإجراءات الوقائية لضمان سلامة الإطارات، ومنها ملائمة الإطار المستخدم وقياسه ودرجة الحرارة التي يتحملها والحمولة المناسبة ، و سنة الصنع ومناسبة كمية الهواء بداخله مع حرارة الجو.

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