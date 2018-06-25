مليار درهم تصرفات العقارات في دبي وأهم مبايعة بـ60 مليون في “بوكدرة”

حققت التصرفات العقارية في دائرة الاراضي و الاملاك في دبي اكثر من مليار درهم.

حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 158 مبايعة بقيمة 317 مليون درهم، منها 18 مبايعة للأراضى بقيمة 139 مليون درهم و 140 مبايعة للشقق و الفلل بقيمة 178 مليون درهم.

و قد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 60 مليون درهم فى منطقة بوكدرة تليها مبايعة بقيمة 20 مليون درهم فى منطقة نخلة جميرا تليها مبايعة بقيمة 7 مليون درهم فى منطقة المركاض.

و قد تصدرت منطقة الحبية الثالثة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 4 مبايعة بقيمة 11 مليون درهم وتلتها منطقة وادي الصفا 6 بتسجيلها 3 مبايعة بقيمة 14 مليون درهم وثالثة فى جبل علي الأولى بتسجيلها 2 مبايعة بقيمة 8 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق و الفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 8 مليون درهم بمنطقة برج خليفة كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 7 مليون درهم فى منطقة المركاض و أخيرا مبايعة بقيمة 7 مليون درهم فى منطقة الخيران الأولى.

و قد تصدرت منطقة الخليج التجارى المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق و الفلل إذ سجلت 17 مبايعة بقيمة 24 مليون درهم وتلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها16 مبايعة بقيمة 21 مليون درهم وثالثة فى مدينة المطار بتسجيلها 13 مبايعة بقيمة 5 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 703 مليون درهم منها 19 رهونات أراضى بقيمة 383 مليون درهم و 31 رهونات فلل وشقق بقيمة 320 مليون درهم، و كان أهمها بمنطقة القوز الرابعه بقيمة 257 مليون درهم وأخرى فى منطقة المركز التجارى الاولى بقيمة 255 مليون درهم.

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