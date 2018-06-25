برعاية محمد بن راشد .. القمة العالمية للتسامح تنطلق في دبي 15 نوفمبر

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” ..تنطلق في 15 نوفمبر المقبل القمة العالمية للتسامح التي تعد الأولى من نوعها لتعزيز التنوع والتعددية من خلال الابتكار.

أعلن ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده المعهد الدولي للتسامح التابع لمؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية اليوم للكشف عن تفاصيل القمة المقرر عقدها بالتزامن مع اليوم العالمي للتسامح خلال يومي 15 و16 نوفمبر المقبل في فندق أرماني دبي.

وقال الدكتور حمد الشيخ أحمد الشيباني العضو المنتدب للمعهد الدولي للتسامح رئيس اللجنة العليا للقمة العالمية للتسامح خلال المؤتمر الصحفي إن الجيل السابق حرم من فرص أفضل وبيئة أكثر سعادة حيث سيتم التركيز من خلال هذه القمة على تحقيق السعادة من خلال تبني وممارسة التسامح .. مضيفا ان ” العالم شهد انتهاكات وتجاوزات تمثلت في نشر السلوكيات المتعصبة بين الشباب في المجتمعات ، ولكن بروح التسامح علمنا أنفسنا قبل أن نعلم العالم ألا نميز وأن نحترم الآخرين حتى يحترموننا “.

من جانبه قال خليفة محمد السويدي المنسق العام للقمة العالمية للتسامح ” بدعم من القيادة الرشيدة ومن خلال العمل على رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” نحن على ثقة بأن هذه المبادرة الحكومية ستكسر حاجز الاختلافات الثقافية والسياسية والدينية بشكل كامل وستبني جسرا يرتكز على أسس التفاهم والتعاون والاحترام المتبادل”.

ويستضيف الحدث الذي يقام تحت شعار ” تحقيق المنفعة الكاملة من التنوع والتعددية .. مجال حيوي للابتكار والعمل المشترك ” أكثر من 1000 شخصية رفيعة المستوى وتضم القائمة قادة الحكومات وخبراء السلام والأكاديميين والمتخصصين والمؤثرين الاجتماعيين ومبعوثي المجتمع الدبلوماسي الدولي والجمعيات والمنظمات الدولية والمحلية وممثلي القطاعين العام والخاص ضمن برنامج يركز على تعزيز قيم التسامح والتعددية الثقافية وقبول الآخر لبناء عالم يسوده التسامح في مجتمع متعدد الثقافات.

وتفتتح فعاليات اليوم الأول للقمة بكلمة لمعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح رئيس مجلس أمناء المعهد الدولي للتسامح ولنشر رسالة الإمارات إلى العالم وهي رسالة الحب والتسامح.

ويضم اليوم الأول من القمة أيضا العديد من الجلسات الحوارية يشارك فيها متحدثون عالميون رفيعو المستوى لمناقشة أحدث الاتجاهات وأفضل الممارسات لنشر وترويج ثقافة التسامح في جميع مجالات الحياة.

وتركز القمة على الشباب من خلال إشراك المؤسسات التعليمية و القاء الضوء على دور وسائل التواصل الاجتماعي وكافة الشبكات الرقمية في تسليط الضوء على أهمية التسامح ومنافعه الاجتماعية والاقتصادية ونشر آثاره الإيجابية في المجتمعات و خاصة بين الشباب.

وتختتم فعاليات اليوم الأول من الحدث بحفل توزيع جوائز التسامح لكبار السياسيين ورجال الأعمال وصناع التغيير والشخصيات الثقافية والفنانين والمؤثرين تقديرا لدورهم ومساهمتهم في غرس ونشر ثقافة التسامح والتعايش السلمي من خلال أعمالهم المختلفة.

وتعقد القمة العالمية للتسامح في يومها الثاني سلسلة من ورش العمل تتناول مواضيع هادفة وأبرزها ورشة بعنوان “على نهج زايد ” التي تبرز قيم وجهود وإنجازات المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان “طيب الله ثراه” بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من الورش ومنها شباب اليوم .. مستقبل الغد ، وتمكين المرأة في تنمية الدولة ، ووطن متسامح .. مجتمع سعيد ، وفهم البعد العلمي للتسامح ، ودور الفنون والرياضة في نشر التسامح.

وسيتم أيضا اطلاق مكتبة التسامح والتي ستمكن القراء من الوصول إلى مجموعة واسعة من الكتب المتعلقة بالتسامح من جميع أنحاء العالم كما سيتم عرض الحدث في بث حي ومباشر على قناة اليوتيوب الرسمية للقمة العالمية للتسامح مما يتيح للجميع إمكانية التفاعل والمشاركة وإرسال استفساراتهم للمتحدثين والمشاركين.

وسينظم على هامش الحدث معرض فني وفوتوغرافي يُقام لمدة يومين يستعرض أعمال الفنانين والمصورين من جميع أنحاء العالم الذين بإمكانهم المشاركة لإظهار مهاراتهم وعرض أبرز أعمالهم المتعلقة بالتسامح على أن يتم الاعلان عن الفائزين في نهاية القمة.

وتعد القمة العالمية للتسامح أول حدث عالمي من نوعه يعالج قضايا التسامح والسلام والتعدد الثقافي بين البشر وهي مستوحاة من قيم مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وإخوانه الآباء المؤسسين ” طيب الله ثراهم”.

وتهدف القمة لإبراز المكانة الرائدة للإمارات كدولة داعمة لتأصيل قيم التسامح والتعايش بين مختلف الشعوب والأديان كما تسعى لبناء عالم عادل ومنصف وغير متحيز في لون أو عرق .

يشار إلى أنه في عام 2016 تم الإعلان عن وزراء للسعادة والتسامح والمستقبل للتركيز على قدرة الحكومة على ضمان جودة الحياة في دولة الإمارات العربية المتحدة والتي ستنعكس على جميع قطاعاتها ومستوياتها في المجتمع .

وأسهمت هذه المبادرة في إنشاء المعهد الدولي للتسامح تحت رعاية مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية حيث يعمل المعهد على تقديم المشورة والخبرات اللازمة في مجال السياسات التي ترسخ لقيم التسامح بين الشعوب ويقوم بنشر الدراسات والتقارير المتعلقة بموضوع التسامح والعمل مع المؤسسات الثقافية المعنية في العالم العربي لنشر مبادئ التسامح لدى الأجيال الجديدة.

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