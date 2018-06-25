دبي | إحالة عصابة تخصصت في سرقة إطارات السيارات إلى محكمة الجنايات

أمرت النيابة العامة بدبي بإحالة ثلاثة متهمين من الجنسية الآسيوية إلى محكمة الجنايات، أقدموا على سرقة اطارات سيارتين مركونتين في ساحة رملية بإحدى المناطق الصناعية، واستخدم المتهمين مفك براغي في سرقتها ومن ثم الاستفادة منها من خلال بيعها في محلات السكراب، وعليه تمت احالتهم بتهمة السرقة ليلا من شخصين فأكثر وبحمل السلاح وفقا لقانون العقوبات الاتحادي وتعديلاته.

وباشرت النيابة العامة بالتحقيق في القضية فور اخطارها وتولى متابعة القضية والتحقيق مع أطراف الدعوى حيث أوضح المستشار خالد سالم العلوي رئيس نيابة أول بنيابة بر دبي، ان المتهمين اعترفوا بتحقيقات النيابة العامة بواقعة السرقة وأفادوا أنهم أتفقوا على سرقة مركبات عائدة لشركة خاصة، تم ايقافها في ساحة رملية ولا توجد عليها مراقبة أو حراسة ، مضيفا أن اثنان منهم توليا مسألة المراقبة أما الثاني تولى فك الاطارات مستخدما المفك الخاص بالإطارات، ثم قاموا ببيع تلك المسروقات على احدى محلات السكراب. وبناء عليه يكون المتهمين قد ارتكبوا جناية السرقة ليلاً من شخصين فأكثر أحدهم يحمل سلاحاً ، والمعاقب عليها بمواد قانون العقوبات الاتحادي، فأمرت النيابة العامة بإحالة المتهم الأول والثاني حضوريا والمتهم الثالث غيابيا والدعوى إلى محكمة الجنايات بدبي لمعاقبتهم طبقا لمواد الاتهام .

مضيفاً أن العلة الداعية إلى تشديد العقوبة في جريمة السرقة إذا اقترنت بحمل سلاح أن حمل الجاني للسلاح يشد من أزره ويلقي الرعب في قلب المجني عليه أو يخف من يهب لنجدته ويهيئ السبيل للجاني للاستعمال وقت الحاجة ، وهذه العلة تتوافر بلا شك إذا كان السلاح المحمول سلاحاً بطبيعته أي معد أصلاً للاعتداء على النفس فيكون حمله في جميع الأحوال ظرفاً مشدداً حتى ولو لم يكن لمناسبة السرقة أما الأدوات التي تعتبر عرضاً من الأسلحة لكونها تحدث القتل وإن لم تكن معدة له بحسب الأصل كما في الدعوى المطروحة فلا يتحقق الظرف المشدد لحملها إلا إذا حمله كان لمناسبة السرقة ، ولما كان المتهمين قد أعدوا مفك إطارات ولم يكن هناك مسوغ من ضرورة حرفية أو مهنية بحمل هذه الأداة الذي ترى معه النيابة العامة أن حمل المتهمين لتلك الأداة واستخدامها في السرقة على النحو الثابت بأدلة الدعوى سالفة البيان تعتبر في حكم السلاح من جريمة السرقة ويتحقق به الظروف المشددة في تك الجريمة .

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