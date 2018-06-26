الطقس اليوم صحو بوجه عام مع رياح معتدلة السرعة وارتفاع للرطوبة ليلاً

حالة الطقس

للفترة من الساعة 0800 يوم 26/ 06 /2018إلى الساعة 0800 يوم 27 / 06 / 2018

صحو بوجه عام، ومغبر أحياناً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام، تنشط أحياناً، وقد تكون مثيرة للغبار على المناطق المكشوفة، وتزداد الرطوبة النسبية خلال الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية.

حركة الرياح

جنوبية غربية – شمالية غربية / 15 – 30 كم/ساعة بوجه عام، تصل إلى 38 كم/ساعة أحياناً على بعض المناطق المكشوفة.

الطقس المتوقع خلال اليومين القادمين

صحو بوجه عام ومغبر أحياناً، وتميل درجات الحرارة للارتفاع خاصة على المناطق الداخلية وتظهر بعض السحب المنخفضة على الساحل الشرقي، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام، تزداد الرطوبة النسبية خلال الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية، والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

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