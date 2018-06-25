دبي تستضيف منافسات بطولة بريمير الدولية للفنون القتالية

تستضيف دبي، في ديسمبر/كانون أول المقبل، منافسات بطولة بريمير الدولية للفنون القتالية، والتي تقام بدعم من مجلس دبي الرياضي، وبمشاركة 12 فريقاً.

وأعلن ذلك، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الإثنين، للكشف عن تفاصيل البطولة، التي تشهد مشاركة نخبة من أبرز المقاتلين من مختلف دول العالم، ويبلغ مجموع جوائزها، أكثر من مليون دولار.

وتحدث خلال المؤتمر الصحفي، عزيز إسماعيلوف، مؤسس ورئيس اللجنة المنظمة لبطولة بريمير للفنون القتالية، وعادل البناي، مدير قسم الرياضة المجتمعية بمجلس دبي الرياضي، ونيكولاي سلوبودينوك، الشريك المؤسس للبطولة، ولاعب الفنون القتالية الدولي، ماجوميد ماجيمادوف، رئيس اللجنة الفنية.

وقال عزيز “عملنا خلال الأشهر الماضية، من أجل إطلاق هذا الحدث، دبي تعد المكان المثالي لتنظيم الفعاليات الرياضية الكبرى، ونحن نعمل مع أهم الشركاء، لكي تكون البطولة بالمستوى الذي نتطلع إليه”.

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