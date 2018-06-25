دراسة : التمرينات الرياضية تساعد على الحفاظ على معدل الذكاء

كشفت دراسة حديثة أجراها باحثون من كلية هارفارد للطب في ولاية بوسطن الأمريكية أن التمرينات الرياضية تساعد على الحفاظ على معدل الذكاء.

وأكدت الدراسة التي نشرتها صحيفة (بوسطن جلوب) أن الحفاظ على الذكاء لا يتطلب تناول مكملات طبية أو اتباع نظام غذائي جديد فالخروج للنزهة والمشي هي أحد أفضل الطرق للحفاظ على ذلك.

وذكرت أن هذا التمرينات يمكن أن تحسن مهارات التفكير والإدراك لدى الشخص وهذا يشمل أي نوع من التمارين مثل السباحة وركوب الدراجات.

وأُجريت الدراسة على 11000 شخص في السبعينيات من العمر تم رصد أساليب حياتهم مع قياس قدرتهم المعرفية بعد ممارسة أكثر من 52 ساعة من التمرينات.

وقالت جويس جوميز التي قادت الدراسة إن هناك أدلة قوية تشير إلى أن الحفاظ على ممارسة التمارين الرياضية بانتظام يمكن أن يحسن صحة الدماغ وهذه الفوائد تكون متراكمة على المدى الطويل حيث أن جلسات التمارين القصيرة والمكثفة لم تكن بنفس فعالية التمارين المنتظمة.

وأضافت: يمكنك التفكير في الأمر على أنه تمرين يعيد عقارب الساعة إلى عقلك، وإن البقاء في حالة تأهب عقلي أمر مهم.

وأشارت إلى أنه خلال عملية الشيخوخة يميل الجهاز العصبي المركزي إلى إبطاء إنتاج خلايا جديدة في منطقة قرن آمون في الدماغ التي تؤثر على مهارات التفكير ومهارات حل المشكلات لكن عند ممارسة الرياضة بانتظام سيتم تحفيز إنتاج بروتين يسمى عامل التغذية العصبي يساعد الخلايا العصبية الجديدة على البقاء والازدهار.

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