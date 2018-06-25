شاهد بالصور | سابا .. الجزيرة الخيالية في الكاريبي

أصغر جزيرة في جزر الأنتيل الهولندية، تعد “سابا” الواقعة في البحر الكاريبي، واحدة من أجمل الجزر في الكاريبي على الأطلاق.

من البحر من بعيد، تبدو الجزيرة عادية، فهي قطعة صغيرة في وسط البحر، ولكن بالاقتراب، يتم اكتشاف جمالها المذهل، من قرى صغيرة ومنازل متناثرة بين الغابات الجبلية الرائعة.

يشير موقع “MSN” المهتم بالترفيه أن هذه الجزيرة، رغم صغر مساحتها والتي تشكلت عبر براكين، تعد واحد من الأسرار المخباة للكاريبي، كما أنها ملاذ رائع للسلام النفسي والباحثين عن جمال الطبيعة المذهل.

وتضم الجزيرة في منتصفها جبل ضخم، ويحتمل أنه يضم بركان نشط على ارتفاع 887 متر من سطح البحر.

وتقع الجزيرة على مساحة 13 كلم مربع، وتضم سكان يقترب من الألفين، ويقال أن كريستوفر كولومبوس، مكتشف أمريكا، قد عبر بالقرب من هذه الجزيرة، لكنه لم يحط عليها بسبب صخورها الوعرة.

وفي عام 1635، مواطن فرنسي شارد، يدعى اسم سابا، هو أول من اقتطنها، قبل أن ترسل الحكومة الهولندية 7 آسر لتستعمرها.

ونشر الموقع مجموعة من الصور التي تظهر الجمال المذهل لهذه الجزيرة.

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